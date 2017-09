Novemberben nyit Budapesten az első Jamie-pizzéria

November közepén nyit Budapesten, a Gozsdu-udvarban az első Jamie-pizzéria, hivatalos nevén Jamie's Pizzeria by Jamie Oliver. Az étterem nem csak Magyarországon lesz az angol sztárszakács első pizzériája, egy teljesen új étteremlánc indulásáról van szó, hiszen Jamie Oliver eddig csak Indiában nyitott pizzériát. Ezt az éttermet is a Jamie's Italian Budapest franchise jogainak birtokosa, azaz a Zsidai Group Kft. nyitja majd, a Jamie's Pizzeria nevű hely kínálata és arculata azonban teljesen eltér majd a Jamie's Italian nevű helyekétől.

A Jamie's Pizzeria az elsők között nyílik meg Budapesten, ezt több hely követi majd világszerte, a koncepció kidolgozása és a receptek fejlesztése is a budapesti nyitást megelőzően zajlott le. A kínálatban 15 féle pizza, 3 féle tészta és 5 féle saláta szerepel majd, illetve menüben egy kis pizza salátával - tudtuk meg a Zsidai Group által szervezett sajtóeseményen.

Az első Jamie's Pizzeria várhatóan november 11-én nyílik majd a Gozsdu udvarban, de a tervek szerint további két másik pizzéria is nyílik 2018-ban, az egyik Pesten, a másik Budán.

Egy éven belül tehát három új Jamie-pizzéria is nyílik majd a fővárosban, és mindegyikben lesz házhozszállítás is,

később pedig vidéki terjeszkedés is szerepel a tervek között. A pizza tésztája a Jamie Oliver szakácskönyveiben is szereplő, alapvetően nápolyi típusú pizza recept, amivel a Jamie's Italian-ban is dolgoznak, a feltétek kitalálása azonban az elmúlt hónapokban zajlott.

Mint azt Takács J. Roland, a budapesti Jamie's Italian séfje elmondta, a pizzatészta alapja a Olaszországban is használt, nagyon finom, 00-ás liszt, és a tésztát legalább 12, de akár 24 óráig is kelesztik. Bár a tészta összetételében követik a nápolyi hagyományokat, a sütésben nem. A pizzák elektromos sütőben készülnek majd, 400 fokon, - ez alacsonyabb egy hagyományos, fatüzeléses nápolyi kemence hőmérsékleténél, - és nagyjából öt perc alatt sülnek meg.

A feltétezés is eltér majd a hagyományostól, az olaszok sokszor csak paradicsomot és mozzarellát tesznek a pizzára, a Jamie's Pizzériában ennél gazdagabb feltéteket fognak használni, lesz például édesköményes pizza is, és a legtöbb alapanyag természetesen olasz. Hogy milyen a hagyományos, nápolyi pizza, arról ebben a cikkben olvashat bővebben.

A Jamie's Italian budapesti étterme tavaly májusban nyílt meg, mi is kipróbáltuk a helyet, ekkor egyébként pont a pizzával nem voltunk annyira elégedettek. Korábban pedig Londonban készítettünk interjút Jamie Oliverrel, amibel elmesélte, miért vonzódik annyira az olasz pizzához. A várban található Jamie's Italian kínálatában is van pizza, az új étteremben azonban teljesen más feltétekkel dolgoznak majd. A budai étteremben most két- és három ezer forint között van egy 32 centis pizza, a pizzériában állítólag némileg olcsóbb lesz.