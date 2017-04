A jelenlegi formájában megszűnt a Gault & Millau

A jelenlegi formájában tavasztól megszűnik a Gault & Millau gasztronómiai kalauz, derült ki a sajtónak kiküldött közleményből. Az ígéretek szerint még idén télen kibővült, regionális formában tér majd vissza. Ezzel egy időben lemondott Molnár B. Tamás főszerkesztő.

Az új közép-európai kalauz Magyarország mellett Csehország, Szlovákia, Románia, Horvátország, Szerbia és Szlovénia éttermeit értékeli majd, és az angol mellett az adott ország nyelvén is megjelennek a kritikák. Az eddig 20-as skálás, illetve szakácssapkás értékelési rendszer a következőképpen alakul a jövőben:

20/20 és 20/19 = 5 sapka a világ legszűkebb élvonalához tartozó étterem

20/18 és 20/17 = 4 sapka kiemelkedő, „egyéni” konyha, emlékezetes élmény

20/16 és 20/15 = 3 sapka nagyon jó, „egyéni” konyha

20/14 és 20/13 = 2 sapka jó konyha

20/12 és 20/11 = 1 sapka jó szívvel ajánlható konyha.

A Gault & Millau csatlakozik a nemzetközi hálózathoz, azonban továbbra is elérhető lesz a gaultmillau.hu oldal, és nagyobb hangsúlyt fektetnek a közösségi médiás megjelenésekre. Az új közép-európai kalauz megjelenésekor pedig már Androidon és iOS-en is elérhető lesz az új mobilapplikáció.

Mi az a Gault & Millau?

A Gault & Millau a világ egyik legismertebb étteremkalauza. A hatvanas években Párizsban alapította két gasztronómiai újságíró, Henri Gault és Christian Millau, akik megújították az étteremkritika műfaját és az értékelés szempontrendszerét, a konyha teljesítményére és a minőségre koncentráló értékeléseket közöltek. A hetvenes évektől egyre több országban jelent meg önálló szerkesztőségű Gault & Millau kalauz. Magyarországon négyszer jelent meg a kiadvány, itthon is a Gault & Millau által kitalált húszpontos rendszerben értékeltek, így lehetőség nyílik az éttermek nemzetközi összehasonlítására is. A Gault & Millau-díjakról korábban mi is beszámoltunk.