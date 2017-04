Soha nem volt még ilyen jó sorozatrajongónak lenni

Utoljára január végén jelentkezett a Kultrovat podcast egy olyan adással, amiben sorozatokat ajánlottunk, most megint ezt a témát választottuk. Az adás házigazdája Sixx, aki a rovat különböző tagjaival tárgyalja ki az elmúlt hetek sorozatainak legjavát. A közel egy órás adásban csak a felszínt tudjuk kapargatni, ugyanis hihetetlen a sorozatos választék, de igyekeztünk 15 sorozatot megemlíteni azoknak, akik épp valami új néznivalót keresnek.

Szóba kerül az utóbbi évek egyik legformabontóbb sorozata a Légió, amiről korábban írtunk is. Ennek a főszereplője nincs tisztában azzal, hogy milyen képességekkel rendelkezik, ami a történetmesélést is befolyásolja és így a néző sem mindig tudja eldönteni, hogy mi az, ami valóság és mi az, ami pusztán a képzelet. A sorozat egyik főszereplőjével, Rachel Kellerrel készült interjúnkat itt lehet elolvasni.

Beszélünk az utolsó évadát néhány hete befejező Csajok című HBO sorozatról is. Itt nem is konkrétan az egyes történeteken van a hangsúly, hanem, hogy mennyire volt fontos ez sorozat, miben számított úttörőnek.

A már lefutott sorozatok mellett ajánlunk olyanokat is, amik csak most kezdődtek el. Jó szívvel ajánljuk a Fargo című sorozatot, aminek most indult a harmadik évada, illetve szintén néhány hete fut A hátrahagyottak című széria is, ezekben pedig közös, hogy mindkettőnek az egyik főszerepében Carrie Coon látható.

Apró spoilerek előfordulhatnak, aki bizonyos szegmenseket áttekerne az oldalt a dobozból tud tájékozódni, hogy mikor melyik sorozatról van szó.

Ezekebe a sorozatokba érdemes belenézni Légió 0:50

Csajok 7:10

Homeland 16:20

Better Call Saul 23:00

Foglalkozásuk: Amerikai 34:40

Szolgálólány meséje 42:40

Amerikai istenek 44:15

Fargo 45:40

A hátrahagyottak 48:40

