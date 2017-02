Lady Gaga egy platformcipővel lövöldözik új klipjében

Mad Maxes autósüldözés, horror, meg egy kis Született gyilkosok is van Lady Gaga új klipjében, a John Wayne-ben. A klip szerencsére nem túl hosszú, és talán nem nagy spoiler ha eláruljuk, hogy a végén Gaga sok mindenkit kinyír a cipője sarkából kilőtt golyókkal. Mivel egyelőre csak Apple Musicon látható a klip, egy rakás különböző helyre is felkerült, így az is meg tudja nézni, akinek egyelőre nincs hozzáférése.

Nem véletlen egyébként, hogy Gaga egy gitárral mutatkozik a klip elején és végén, több számban ugyanis tényleg ő gitározik az új, Joanne című albumán, sőt a John Wayne-ben a doboknál is ő ül. A klipet a svéd Jonas Åkerlund rendezte, aki korábban is készített már videoklipet az énekesnőnek, de dolgozott már Beyoncéval, Frank Oceannel és a Rolling Stonesszal is.

A John Wayne c. számban egyébként közreműködik Josh Homme (Queens of the Stone Age) és Mark Ronson is, a nagylemezhez pedig még podcastet is felvettünk tavaly. A podcastet itt lehet meghallgatni, Lady Gaga erős Super Bowl-fellépéséről pedig itt írtunk bővebben.