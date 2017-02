Trump a zeneipar Oscarját is beárnyékolhatja

Idén ötvenkilencedik alkalommal adják át Los Angelesben a könnyűzene legnagyobb elismerését a Grammy-díjakat. A nyertesekről a NASA, vagyis a National Academy of Recording Arts and Sciences dönt, akik összesen 84 kategóriában díjazzák a legjobb zenei teljesítményeket. Azok a dalok kerülhettek bele a versenybe, amik 2015. október elseje és 2016 szeptember 30.-a között jelentek meg.

A legtöbb jelölést, összesen kilencet Beyonce gyűjtötte össze, mégsem ő lehet az este legnagyobb nyertese, hanem Adele. Az angol énekesnő csak öt kategóriában érdekelt, mégis sokkal esélyesebbnek tűnik a fontosabb kategóriákban a győzelemre, mint Beyonce. Cikkünkben összegyűjtöttük, hogy mi várható vasárnap a zeneipar egyik legnagyobb ünnepén.

A zeneipar komoly átalakuláson megy keresztül elsősorban a streaming oldalak miatt, ám az Akadémia, ami odaítéli a díjakat, még mindig egy régivágású szervezet, ami a díjak odaítélésénél figyelembe veszi azt, hogy mennyire képes még életben tartani a régi világrendet és képes valódi lemezeket eladni. Ebben pedig senki sem érhet közelébe Adele-nek, akinek a 25 névre keresztelt albuma, mindenféle rekordokat megdöntött.

Egyetlen héten több mint 3 millió darabot adtak el belőle az Egyesült Államokban, ami hihetetlen nagy szám, 1991 óta nem volt ilyenre példa. Összesen legalább 20 millió fogyott belőle és nagyon nehéz lesz a jövőben ezt bárkinek is utána csinálni azok után, hogy mennyire megváltozott a zenehallgatással és vásárlással kapcsolatos viszonya az embereknek.

A Grammy átadón sokat számít, hogy valaki segít életben tartani a jelenlegi rendszert, elsősorban ezért lehet arra fogadni, hogy Beyonce helyett Adele lesz a nagy győztes. Beyonce-nak ugyanis hiába van hatalmas rajongótábora, nem tud hasonló számokat felmutatni a Lemonade-del, ami ráadásul először kizárólag Tidal-ön keresztül volt elérhető. Ez valószínűleg rontotta az eladásokat is rontotta, illetve az Akadémia szemében is negatívumnak minősül. Ezért kaphatja Adele a legnagyobb presztízsű az év albuma, az év felvétele és az év dala díjakat is.

Nem kell meglepődni, a Grammy a legritkább esetben szólt arról, hogy a legnagyobb hatású dalokat, albumokat tüntessék ki.

Az Akadémia szavazóbázisa egy egészen érdekes rendszeren keresztül alakul ki, ami eléggé meghatározza azt is, hogy ők milyen stílusú előadókat tartanak díjazásra érdemesnek. Ezért is fordulhat elő, hogy hiába jelölték Drake-et és Kanye Westet egyaránt 8-8 díjra, előbbi biztosan és utóbbi is jó eséllyel nem lesz ott, hogy átvegye az esetlegesen neki járó díjakat, ezzel tiltakozva a rendszer ellen. Úgy tűnik tehát, hogy idén menőbb kimaradni az egészből, mint jó pofát vágni az egész cirkuszhoz.

A tiltakozást például azzal indokolták, hogy a rap és hiphop kategóriákat évek óta elég annyira nevetségesen állítják össze, hogy mostanra többeknél betelt a pohár. Drake jelenleg az egyik legnagyobb popsztár, aki jó eséllyel nyerhet például a Rihannával közös Work című dalukért egy díjat, de úgy tűnik biztos volt benne, hogy semmi szüksége a Grammy-vel járó a plusz hírverésre és nem szakítja meg emiatt a turnéját és inkább Angliában koncertezik majd a gálával egyidőben.

Tiltakozik Frank Ocean is, aki a tavalyi év egyik legizgalmasabb albumát készítette el a Blonde-dal, amit viszont szándékosan nem nevezett és a gálát is kihagyja pontosan azért, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a Grammy-n milyen nevetséges sikerül összeállítani a jelöltek és a díjazottak listáját.

Beyoncénak valószínűleg nem kell azért teljesen üres kézzel távoznia, a Legjobb rap album kategóriát jó eséllyel ő nyerheti. Esetleg Anderson .Paak köphet bele a levesbe, akinek a zenéje állítólag nagyon jól fekszik az akadémia tagjainál és más kategóriákban is esélynek tartják a zenészt, aki hamarosan Budapestre látogat, mert ő lesz Bruno Mars előzenekara a Papp László Sportarénában.

A rap mellett a rock-kal sem tud mit kezdeni az akadémia, ami meg is látszik a legjobb rock album jelöltjein. A Weezer korábban még soha nem tudott diadalmaskodni, most talán eljött az idejük, de a fogadóirodák szerint a Cage the Elephant győzedelmeskedhet, részben azért is, mert ezen producerként Dan Auerbach dolgozott, aki az Akadémia kedvencei közé sorolható.

Azt tudni lehet, hogy Prince és David Bowie előtt is tisztelegni fognak a díjátadón. Utóbbit lett volna lehetőség konkrét díjakkal is elismerni ám a jelölések alapján erre kicsi az esély. Bowie Blackstar lehet a legjobb Rock dal, illetve a legjobb Rock előadással nyerhet posztumusz díjakat. A legjobb újonc előadó díját Chance The Rapper nyerheti, aki állítólag népszerű a szavazók körében, ezért nehéz elképzelni, hogy a The Chainsmokers vagy Anderson Paak.

Maga a díjátadó, ahogy a többi években is nem áll másból, mint a gyors átadásból, köszönőbeszédekből, illetve performanszokból. Ezekre minden évben nagy figyelem hárul és a politikai állásfoglalásokból valószínűleg nem lesz hiány és tényleg csak az a kérdés, hogy mennyire szól majd minden Donald Trumpról. Beyonce előad majd egy dalt, ami valószínűleg egyben politikai kiállás is lesz és bőven egyensúlyozhatja majd a tényt, ha esetleg nem kap díjakat, mert

hétfőn úgyis mindenki arról fog beszélni, aki a leghatásosabban közvetít majd politikai üzenetet.

Erre esélyes még Lady Gaga is, aki a Metallicával együtt lép majd színpadra. Közös számmal készül A Tribe Called Quest és Anderson Paak, aminek szintén jó esélye van arra, hogy valami politikai mögöttes tartalommal rendelkezzen. Fellép majd még Katy Perry a frissen megjelent dalával, a The Weeknd és a Daft Punk közösen lép színpadra, Alicia Keys-hez pedig Maren Morris csatlakozik majd.

Az este házigazdája James Corden lesz, aki az ígéretek szerint nem forgatott külön Carpool Karaoke videót a gálához, mert nem tudják besűríteni a programba. A műsorvezető azt mondta, hogy a gálán nagyjából 15 percnyi feladata van, vagyis csak tényleg azért van ott, hogy legyen egy arca az egésznek, de különösebben nem fog megszakadni a munkában. Ha tippelni kellene, akkor tőle sem kell számítani semmilyen politikai megnyilvánulásra, de nem szabad teljesen elvetni ezt sem, hiszen a muszlimok kitiltásáról szóló rendelet után forgatott egy videót elég erős üzenettel, aminek a vége az volt, hogy minden bevándorlónak olyan szabadon kellene utaznia, mint neki, akit nem tiltottak ki az országból, mert fehér és keresztény.