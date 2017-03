Chuck Berry még a gyerek Schwarzenegger fejében is zenélt

Még az a zenész is nagy szeretettel beszél a szombaton meghalt Chuck Berryről, akit az énekes korábban pofán vágott. Stephen Kingtől Ringo Starrig a legnagyobb sztárok búcsúznak a rocklegendától.

„Amikor tízéves voltam, és minden éjjel arról álmodtam, hogy Amerikába költözöm, Chuck Berry játszotta a fejemben a filmzenét. Megrengette a világot. Nyugodjon békében” – írta az ausztriai születésű Arnold Schwarzenegger Chuck Berryről, miután a rock and roll egyik legnagyobb legendája szombaton, 90 éves korában meghalt.

Keith Richards, a Rolling Stones gitárosa mindig nagyon tisztelte a zenészt, annak ellenére is, hogy Berry szerette hangoztatni, a Stones is csak az ő életműve hátán lett híres, de a jó kapcsolatuk azt is kibírta, amikor Berry pofán vágta Richardst, amiért az hozzányúlt a gitárjához. (Minderről Berry életútját bemutató cikkünkben is írtunk.) „Ma kihunyt az egyik legnagyobb fényforrásom” – írta a gitáros a halálhírre reagálva.

A Rolling Stones azt írta: „Nagyon szomorúan hallottuk, hogy Chuck Berry eltávozott. A rock and roll igazi úttörője volt, aki komolyan hatott mindnyájunkra. Nemcsak briliáns gitáros, énekes és előadó volt, de a dalszerzés nagymestere is.

Chuck Berry dalai örökké élni fognak.”

Mick Jagger is szomorúságáról írt, és így búcsúzott: „Szeretném megköszönni mindazt az inspirációt, amit a zenéjével adott nekünk. Felvillanyozta a kamaszkorunkat, és életet lehelt abba az álmunkba, hogy egyszer majd zenészek és előadók leszünk. Az ő szövegei kiragyogtak a többi közül, és különös fényt vetettek az amerikai álomra. Chuck, lenyűgöző voltál, a zenéd örökre belénk vésődött.”

Bruce Springsteen szerint is „borzasztó veszteség” Berry halála: „Ő volt a rock legnagyobb alakja és gitárosa, és a legnagyszerűbb, vegytiszta rock and roll szerzője, aki valaha is élt. Korának óriása volt.”

Ringo Starr, a Beatles dobosa egyszerűen azt írta, Chuck Berry maga volt „Mr. Rock and Roll”. Lenny Kravitz szerint „Egyikünk se lenne ma ott, ahol van, ha te nem vagy, testvér”. Rod Stewart is bevallotta: „Az egész Chuck Berryvel kezdődött. Mindnyájunkat inspirált. Az első lemez, amit életemben megvettem, Chuck Live at the Tivolija volt. Utána többé már nem voltam ugyanaz az ember.”

Stephen King búcsújában azt írta: „Hogy Chuck Berry meghalt, az összetöri a szívemet, de azért kilencven év nem rossz a rock and rollból. Johnny B. Goode mindörökké.”