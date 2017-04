Blikk: 29 milliót kapnak Presserék Kanye Westtől

Nemrég pont került a nagy Gyöngyhajú lány-ügy végére, miután Kanye West és Presser Gábor képviselőinek sikerült peren kívül megegyezni. A New York Post arról írt korábban, hogy Presserék 2,5 millió dollárt, átszámítva 724 millió forintot követeltek a rappertől, amiért a New Slaves című 2013-as dalához felhasználta az Omega slágerének egy részét. A Blikk most úgy tudja, hogy sokkal kevesebb pénzért egyeztek meg a felek.

A napilap forrása szerint végül 100 ezer dollárt, vagyis 29 millió forintot kell fizetnie Westnek. Ezt az összeget nem csak Presser, hanem a Hungaroton kiadó is kapja, illetve részesülnek belőle más szerzők is. Korábban 10 ezer dollárt küldtek Pressernek, de azt visszautasítottak, most ennek a tízszereséért egyezhetett meg a két fél.

A Blikk még azt is tudni véli, hogy Presser és Adamis Anna 7,2 millió forinton osztozkodhat, illetve további hét előadó részesül még a pénzből. Kóbor János, Benkő László, Molnár György, Mihály Tamás, illetve Laux József jogutódja körülbelül egymillió forintra jogosult, és ugyanennyit még Presser és Adamis is kaphat pluszban.