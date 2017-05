Napokig röhögött a fél világ a bajba jutott luxusfesztiválozókon

A lemezeladások megszűnésével minden eddiginél nagyobb biznisz lett a fesztiválipar, amiben mi magyarok a Szigetnek köszönhetően elég jók vagyunk. Az iparág azonban az elmúlt pár évben szép lassan beállt egy jól működő rendszerre, aminek köszönhetően egyre nagyobb feladat új fesztiválként megjelenni a piacon. Ezt egészen másként gondolta Ja Rule rapper, és egy Billy McFarland nevű figura, akik a dzsentrifikációtól és indokolatlan urizálástól egyébként is féltett piacra egy exkluzív, drága, luxuseseménnyel akartak betörni a Bahamákon. Ez lett volna a Fyre Fesztivál, 2017 eddigi legnagyobb égése, aminek köszönhetően a világ szegényebbik fele pár napig vígan röhöghetett egy rakás újgazdagon, akiknek drága pénzért bulit és Instagram-modelleket ígértek a fesztiválon, de a valóságban még vezetékes vizet sem kaptak.

Az egész valahol ott kezdődött, hogy hirtelen ellepte a közösségi médiát a Fyre Festival nevű rendezmény promóciós kampánya, aminek keretében csinos és nagyon ismert Instagram-modellek ígérték a legnagyobb zenei, gasztronómiai és művészeti luxust a Bahamákon található Exuma-szigetcsoport egyik kis szigetén, ami korábban Pablo Escobar drogbáró tulajdona volt. Később aztán kiderült, hogy egy kavicsbánya melletti partszakaszról van szó az egyik legnagyobb bahamai szigetnek számító Great Exumán, ami sose volt a kokainkirályé, de ne rohanjunk ennyire előre, lesz még cifrább is a sztori.

A fesztivált olyan világhírű modellek promózták, mint Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, vagyis az Instagram legnépszerűbb influencerei (azaz befolyásolói), akik annyi embert érnek el egy-egy poszttal, amennyit az egész magyar közmédia 10 év alatt. Ráadásul a két hétvégén át tartó Fyre közben egy zenekari bookinggal foglalkozó applikáció felvezetésének is szánta az eseményt. A jegyek 1200 dollártól (343 ezer forint) 12 ezer dollárig (3,4 millió forint) terjedtek attól függően, hogy kinek mennyi plusz luxusra van szüksége, de nagyon-nagyon gazdagok akár 100 ezer dollárért (28,5 millió dollár) is vehettek bérletet. Az érdeklődők pedig mindenhol csak azt láthatták, hogy az iszonyatos szexi, világhírű, fürdőruhás modellek már rég ott tolják a Bahamákon homokos popsival, jet skikkel, koktélokkal és mindennel, amiről a Balaton Soundon még csak álmodni sem mer az egyszeri BMW-tulajdonos.

A bajok valahol ott kezdődtek, amikor az egészen acélos fellépőlista egyik legismertebbje, a Blink-182 lemondta a fellépését arra hivatkozva, hogy nem látják biztosítottnak a feltételeket. Minden fesztiválon előfordul, hogy egy-egy fellépő valamiért nem tud mégsem eljönni, de ha azzal érvelnek, hogy nem biztosított a színvonal a helyszínen, akkor óriási gáz van.

Pánik a paradicsomban

A Blink-182 tehát bejelentette, hogy nem lépnek fel a fesztivál egyik hétvégéjén sem, mert nem biztosítottak a körülmények. Oké, az emberek maximum kicsit szomorúak, és még az sem vette el a kedvüket, hogy a promóciókban mutogatott magángépek helyett rendes helyközi járattal vitték őket a Bahamákra Miamiból. Ott azonban nem a fesztiválra érkeztek meg, hanem egy véletlenszerű tengerpartra, ahol gyorsan rögtönöztek a vendégeknek egy bulit, de a később érkezőket már kénytelen voltak elvinni a fesztivál tényleges helyszínére. Ott pedig kiderült, hogy a beígért kupolák helyett a fesztiválozókat az amerikai hadsereg segélysátraiban helyezik el. Azokban, amiket állítólag a haiti földrengés áldozatai használtak előtte.

Több repülőjárat csak később vagy végül meg sem érkezett, mivel nem fizették ki a repülőtársaságokat, és a helyszínen megjelent fesztiválozók százai kezdtek el aggódni, hogy csini Insta-modellek, luxusházak, jet ski és egy életre szóló kaland közül maximum az utóbbira lesz esély, ha végül haza kell úszniuk a Bahamákról Floridába. A szervezők közben próbáltak úgy tenni, mintha minden rendben lenne, és felküldtek egy helyi zenekart pár órára játszani a színpadra, hogy ha már a Blink-182 vagy Major Lazer nem jött össze, akkor valaki bazseváljon már a népnek. Aztán csak bejelentették, hogy a fesztivált el kell tolni későbbre, mindenkit visszaszállítanak Miamiba, de ekkor már megtörtént a baj.

A szervezők azzal ugyanis nem számoltak, hogy ha egy fesztivál költségvetésének túlnyomó százalékát social media kampányra fordítják, akkor egy esetleges balhé ugyanúgy végig fog söpörni a közösségi médián, mint egy fürdőruhás fotó Emily Ratajkowskiról. És az egy dolog, ha a Pannónia Fesztiválon retkes a mobilvécé vagy nincs meleg víz, de ha több százezer forintot fizet az ember egy luxusfesztiválért, amiért sem luxust, sem fesztivál nem kap, akkor azonnal kitör a Twitter-pánik. És mint a Vice cikkéből kiderül, a szervezőknek sikerült a költségvetés túlnyomó részét jachtokra, modellekre és magángépekre költeni.

So Fyre Fest is a complete disaster. Mass chaos. No organization. No one knows where to go. There are no villas, just a disaster tent city. pic.twitter.com/1lSWtnk7cA — William N. Finley IV (@WNFIV) April 27, 2017

Az állapotok nem hogy luxust, de még rendes fesztiválhangulatot sem mutattak, hamarosan létrehozták a Fyre Fraud nevű Twitter-profil, ami a fesztivállal kapcsolatos macerákat gyűjtötte, majd a következő napokban minden magára valamit is adó amerikai híroldal lehozott egy-egy exkluzív megszólalót, aki ott volt a helyszínen, ott volt a szervezők között, vagy tudott olyan infókkal szolgálni, amitől még nevetségesebbé vált az egész. Közben még több tucat ember rekedt a Bahamákon, akiktől folyamatosan jöttek jelentések lopásokról, kóbor kutyákról, eltűnt csomagokról és a szervezőkről, akik az egyetlen tényleg luxusvillában vészelték át a helyzetet úgy, hogy senkihez nem szóltak.

Legendák leszünk így vagy úgy!

A fesztivál ötlete két ránézésre tök eltérő figurától származik. Egyikük Ja Rule, a 2000-es évek diétás 50 Centje, aki rövidke rapkarrierje óta nem igazán mutatkozott a sajtóban. A másikuk egy mindössze 25 éves vállalkozó, Billy McFarland, aki már 13 évesen saját céget alapított, majd később Magnises néven csinált vállalkozást olyan fiataloknak, akik rendszeres havidíjért cserébe koncertjegyeket és menő utazásokat kapnak. Amikor McFarland és Ja Rule 2016-ban kénytelenek voltak leszállni a Great Exuma szigeten, miután kifogyott a magánrepülőjükből a kerozin, azonnal beleszerettek a helybe, nyilatkozta egyikük a Rolling Stone-nak. Már akkor tudták, hogy nem adott a helyszínen az infrastruktúra, nincs rendes közlekedés és vezetékes víz sem, de ennek ellenére elkezdték leszervezni az első fellépőket.

A problémát úgy próbálták meg orvosolni, hogy még tavaly decemberben kiküldtek egy sereg Instagram-celebet a szigetre, hogy adjanak visszajelzést a készülő fesztivál helyéről, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy szép külsejű nők szép tájakról posztolnak szép képeket, hogy vegyenek a követőik belépőket a Fyre Fesztiválra. Az Elle cikke szerint az emberek cserébe tengerparti jógát, vízi trambulint, búvárkodást, ételt, zenét, művészetet és egymillió dollárt értékű kincseket kaptak volna elszórva a szigeten. Ez egyáltalán nem túlzás, a Vanity Fairhez került dokumentum szerint ennél százszor merészebb ígéretekkel próbáltak befektetőket találni. Érdemes elolvasni ebben a témában is a Vice cikkét, amelyben szakemberek szedik darabokra az egész dokumentumot.

Az egész Fyre-kampány arra épült a befektetőknek szánt dokumentum szerint, hogy odareptetik a helyszínre ezeket a népszerű social influencereket, akik ingyen repjegyért, szállásért és bérletért nagyon lelkesen posztolgatnak a közösségi felületeken arról, hogy mennyire várják már a Fyre Fesztivált. Nagyjából 400 ilyen influencer szállt be a kampányba, de rengetegen nem tüntették fel a posztjaikban, hogy alapvetően pénzért vagy szolgáltatásért reklámoznak a felületükön. Aztán ugyanezek az emberek egyszerűen fogták, és a szarvihar kitörése után tömegesen kezdték el törölni a Fyre-rel kapcsolatos posztjaikat. Sem Kendall Jenner, sem Nick Bateman, sem Emily Ratajkowski nem reagált azóta semmit arra, hogy átvágták a követőket, helyette ugyanúgy posztolják a medencés képeiket, mintha teljesen oké lenne megvezetni több ezer embert.

A marketingstratégia mellett azonban más gondok is felszínre törtek, amikor több bennfentes is megszólalt. Egy, a Fyre Fesztiválon dolgozó nő a The Cutnak írta le hosszan, hogy a szervezőknek gyakorlatilag fogalmuk sem volt arról végig, hogy mi a fenét csinálnak. Chloe Gordon a tervek szerint két hónapig dolgozott volna a fesztivál előkészítésén, de négy nap után egyszerűen hazamenekült. Az alábbi problémákat állapította meg Gordon rögtön az érkezése után:

a tenger tényleg gyönyörű, de a kijelölt partszakasz tele van cápákkal

a fehér homokos tengerpart valójában egy építés alatt álló, sóderes terület

nem voltak lebeszélve fesztiválárusok

nem volt bérelve színpad

nem volt megoldva a közlekedés

és nem fizették ki előre a fellépőket.

Amikor a helyszíni szervezőcsapat összeült, és megmondták, hogy ez 50 millió dollárba fog kerülni, és inkább tolják el az eseményt jövőre, akkor az egyik marketinges beüvöltötte, hogy

Csak csináljuk, és legyünk legendák, haver!

Végül az lett, hogy Ja Rule toastot mondott az egész brigádnak arra, hogy „éljünk, mint a filmsztárok, bulizzunk, mint a rocksztárok és basszunk, mint a pornósztárok!”. Aztán pár nappal később kirúgták a tényleges stáb nagy részét, kivéve Gordont, akinek felajánlották, hogy az előre beígért bér harmadáért folytathatja a munkát. Azonnal felmondott.

Ezt most így hogy?

Az egészen az a legmegdöbbentőbb, hogy a Fyre Festival papíron nem is tűnt akkora hülyeségnek. A lineup egész vállalható volt, a Bahamák azért nincs annyira messze Floridától, és nagyjából 1200 dollárból jönne ki egy sima nyaralás a Bahamákon, ha ezért luxust, zenét és minőségi étkezést kap az ember, akkor könnyen elveri ilyenekre a pénzt, ahogy az egyik fesztiválozó is mesélte a Vice-nak. Az egészen más kérdés, hogy ebből végül az lett, hogy a Bahamák hatóságainak és az amerikai nagykövetségnek kellett közbelépni, hogy ne legyen még ennél is komolyabb balhé az ügyből. Sokat elmond Ja Rule Twitter-bejegyzése, aki nagyon sajnálja a történteket és azt, hogy az eredeti vízió enyhén szólva nem valósult meg, de hangsúlyozza, hogy a Fyre nem valami csalás volt eredetileg, és ő maga semmiről sem tehet.

Ezt olyannyira elhitték maguk is, hogy egy ideig még azt kommunikálták, hogy a visszafizetések mellett mindenki kap VIP-belépőt jövőre, szakmailag kipróbált szervezőket vesznek fel, és rengetegen keresték őket, hogy szeretnék, ha a Fyre a jövőben működhetne. Ehhez képest hamarosan megérkezett a Bahama-szigeteki turisztikai hivatal, és nem túl boldogan jelezték, hogy dollármilliókat veszíthetnek a Fyre miatt, hiszen egy ilyen világszerte tudósított fesztiválkatasztrófa rontja a helyi turizmus jó hírét, ami elég nagy gond egy olyan országnál, aminek a bevétele szinte kizárólag a turizmusra épül. McFarlandéknak megtiltották, hogy valaha is rendezvényt szervezzenek a szigetre és új jogszabályokkal szigorítanák, hogy ilyen sose történhessen meg még egyszer.

Közben megérkeztek az ügyvédek is, a korábban Michael Jacksont és Chris Brownt is védő Michael Geragos 100 millió dolláros pert indított csalás miatt a szervezőkkel szemben. Ezen kívül már hat feljelentés érkezett Floridából, amire a szervezők úgy reagáltak, hogy privátban kezdték el megfenyegetni a negatív információkat posztoló fesztiválozókat, hogy hitelrontás miatt ellenpert akasztanak a nyakukba. A Billboardnál összeszedett hat feljelentésből ráadásul még súlyosabb dolgok derültek ki:

Fesztiválkártyás eseményként mindenkinek jelezték, hogy készpénz helyett töltsék fel a pénzüket egy chipkártyára, aminek köszönhetően rengetegen pénz nélkül voltak kénytelenek megoldani az hazautazásukat, és többen is arról írtak, hogy a fesztiválon ragadt emberek pénz híján kénytelenek voltak egymással cserélgetni ételre, italra, és más szükséges eszközökre.

Egy, a repülőjükre váró csoportot konkrétan lánccal bezártak a reptéri váróba étel, ital és bármilyen segítség nélkül, aminek köszönhetően az egyik vendég később elájult.

Csalás mellett megtévesztés és szerződésszegés miatt is pert indítottak a Fyre ellen, az egyik ilyen ügyben konkrétan kiemelik, hogy az úgynevezett social influencereken keresztül azt a látszatot keltették, hogy egy kiépített, jól működő fesztiválra vesznek jegyet a vásárlók, ahol együtt bulizhatnak a társadalmi elittel (haha).

Akadnak olyanok is, akik azóta sem tudnak a chipkártyája feltöltött pénzükhöz jutni, miközben a helyszínen ellopták a ruháikat és a fejhallgatóikat, mivel a fesztiválnak semmilyen biztosítása nem volt.

Összesen három zuhanyzó volt több száz embernek, és annyira kevés mobilvécé, ami ekkora tömeg számára higiéniailag nem alkalmas. Emellett nem volt áram, tisztálkodási eszközök, orvosi sátor, és a kaja is szar volt.

Továbbra sem fizették vissza senkinek sem a jegyek árát.

Az orvosi stábot szolgáltató cég 250 ezer dollárt követel szerződésszegés miatt. A helyszínre érkező munkatársaikat rovarinvázió, véres, nyirkos matracok fogadták, és sehol nem volt légkondicionált helység, ahol rendes orvosi munkát tudnának végezni. A fesztivál nem intézkedett sürgősségi repülős vagy helikopteres szállításról, a helyi klinika zárva volt, és az egy szem orvosi sátorban kellett ellátni mindenkit.

Egy másik pert a PR és marketing részleggel szemben indítottak a félrevezető promóciók és reklámok miatt.

Valamit kezdeni kell burkolt reklámozással

A Fyre nagy húzása az volt, hogy úgynevezett Fyre Starterekkel, vagyis a social influencerekkel hozott létre akkora kampányt, hogy még bőven a fellépők bejelentése előtt eladják az összes jegyet. Ez sikerült, azonban pont ez a mostani eset világít rá egy egyre súlyosabb problémára, amivel valamit kezdeni kell a jövőben. A közösségi média térhódítása óta a hirdetők rájöttek arra, hogy bizony jóval hatékonyabb valamelyik Kardashiannak a kezébe adni egy üdítőt, hogy posztoljon róla az Instagramján a több millió követőjének, mint reklámot forgatni vagy szponzorációkon gondolkodni.

Ez a jelenség már itthon is él, népszerű divatbloggerek, celebek és random online személyiségek sok követővel egyre többször mutatkoznak olyan termékekkel, amiket promócióra kaptak, de a követőknek a legtöbbször nem hívják fel a figyelmét, hogy mondjuk az adott sztárséf nem azért pózol folyamatosan az új BMW-jével, mert annyira szereti, hanem azért, mert a forgalmazó egy évre neki adta, ha cserébe kétnaponta lefotózza és kiteszi valamelyik oldalára. Mondani sem kell, hogy ez milyen komoly etikai kérdéseket vet fel, és a jövőben komoly szabályozásokra lesz szükség, hogy ne csak a sajtóban, kereskedelmi médiában lehessen különválasztani a tartalmat a terméktől, de a közösségi médiában is, ahol például Kendall Jennernek a Fyre Fest 250 ezer dollárt fizetett egyetlen egy darab bejegyzésért, amit aztán a ki tudja hányadik Kardashian-lány úgy rakott ki az Instagramjára, mintha saját magától várná a fesztivált és nem azért, mert egy valag pénzt fizettek ezért neki.

Szóval nem az a baj, ha valaki kétnaponta pózol egy raklap Red Bull mellett, hanem az, ha közben nem tünteti fel, hogy neki ezért fizetnek.

Az amerikai hadsereg segélysátrai

Ez az egyik hatalmas tanulság a Fyre Fesztiválról, de nem szabad amellett sem elmenni, hogy mivel jár, ha az ember megpróbál betörni a luxusiparba. A világ számtalan kis szigetén tartanak rendszeresen óriási privát bulikat gazdagok escortlányokkal, kilóra megvett sztár DJ-kkel és befolyásos emberekkel, és ezekről nem véletlenül nem hallunk semmit. A luxus és a jólét ablakba rakása sokakban visszatetszést vált ki, miközben a gazdagok jobban szeretnek más gazdagokkal bulizni. De ha valaki egy rakás gazdag embernek lehazudja a csillagokat is az égről, azok a gazdag emberek aztán ugyanolyan morcosak lesznek, mint a szegényebbek, csak amíg a szegényebben maximum Facebook-kommentekben dühöngenek, addig a gazdagabbak a fejlett kapcsolati hálójukat kihasználva pillanatokon belül tudják melyik ismerőst kell hívni egy adott híroldalnál, melyik méregdrága ügyvéddel kell lepereltetni róluk a gatyát és melyik szervezetnek kell jelezni, hogy ezek a dilettánsok soha a büdös életben nem szervezhessenek még egyszer semmit. Egészen bizarr volt látni a Fyre Fest körüli balhé 3-4 napjában, hogy az amerikai média óránként szedte ízekre az eseményt exkluzív infókkal, megszerzett dokumentumokkal, névvel és arccal mesélő újgazdag fesztiválozókkal.

A Fyre egy újabb példa arra, amit már kicsiben pár éve a C+ Fesztivál is megpróbált itthon, hogy mi történik akkor, amikor a helyi hatóságok és önkormányzatok egyszerűen nem néznek utána annak, hogy milyen eseményért cserébe kapnak pénzt és rengeteg turistát, fesztiválozót. Ugyanis az ilyen 25 éves kalandorok és gyanús hátterű alakok azok, akik egy ekkora blamával nem csak pár száz bulizóval szúrnak ki, hanem rontják az adott város hírnevét, a fesztiválpiac megítélését és minden olyan ember hitelességét, aki ehhez a nevét adta.