Kemény nyárnak nézünk elébe

A Kultrovat Podcast ezúttal egy zenés témát dolgoz fel: átvesszük, hogyan néz ki jelenleg a magyar fesztiválpiac, milyen eseményekre és miért érdemes elmenni az idei nyáron. Nem csak a tradicionálisan nagy fesztiválokkal foglalkozunk, mint a Volt, a Balaton Sound vagy a Sziget, hanem igyekszünk minél több kisebb, feltörekvő rendezvényről is beszélni egy kicsit, hiszen nagyon úgy néz ki, hogy egyre több izgalmas és alulról szerveződő fesztivál kezd egyre nagyobb figyelmet kapni.

A Kultrovat Podcast 31. adásában vendégünk Süli András, a Campus Fesztivál főszervezője és Kocsis András, a Keret Blog alapítója, akikkel valahogyan sikerült két óránál rövidebben átvenni az alábbi fesztiválokat a már a nyakunkon levő szezonban:

Queeruption

Kolorádó

Fishing on Orfű

Volt

Balaton Sound

EFOTT

Rockmaraton

Bánkitó

Campus

Bass Camp

Művészetek Völgye

Sziget

Ubik Eklektik

De nagyon érintőlegesen megemlítjük az Alkotótábort, a B. My Lake-et, a Strandot, a FEZEN-t és a SZIN-t is. A szokásosnál valamivel hosszabb podcastben érintjük azt a problémát is, hogy miként lehet összeegyeztetni a kulturális tevékenységet a gazdasági racionalitással, hogyan jönnek fel egyre jobban a független, alulról szerveződő fesztiválok, és miért lesz egyre fontosabb érv valamelyik rendezvény mellett, hogy családias, de persze nem marad el a szokásos külfölddel való összehasonlítás sem, vagyis miért tud látszólag jobb, érdekesebb fellépőket elhívni egy cseh vagy lengyel fesztivál, mint egy magyar.

