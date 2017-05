Rögtön két új videóval robbant a Wellhello

Közel nyolc hónapos csend után nem egy, hanem rögtön két új dallal és videóval jelentkezik a Wellhello, ráadásul ezeket most nálunk lehet először megnézni online. A két dal különlegessége, hogy amíg az Odaút inkább hasonlít a zenekar eddigi munkásságára, addig a Senki nem véd meg egy jóval komorabb, érzelmesebb dal.

A Wellhello legutoljára a #Sohavégetnemérős c. filmhez készített új dalt, de ez még tavaly nyáron volt. A mostani két szám már a Zsáner elnevezésű nagylemezük előfutára, ami a tervek szerint év végén jelenik meg.

A kiemelt mondat azért is nagy súlyú az életemben, mert évek óta sokat foglalkozom a mindfulnesstémájával, az adott pillanat teljes megélésével. Rengeteget inspirálódik régi barátságaimból, amik hálaégnek most is tartanak, és az odaút izgalmából, mikor még nem tudni, mit hoz az este, de érzed, hogy elképesztő lesz

- mondja Fluor az Odaút c. dalról, aminek klipjét az a Bogdán Balázs rendezte, aki az Apuveddmeg retró animációs videójáért is felelt. Ezt egyébként annak idején meg is választottuk 2014 legjobb magyar klipjének.

A Senki nem véd meg komorabb, színházban játszódó klipjét már Tiszeker Dániel jegyzi rendezőként. Ő sem új ember a Wellhello környékén, hiszen rendezőként dolgozott a tavalyi #Sohavégetnemérős filmen. A klip egyébként a kecskeméti Katona József Színházban forgott A martfűi rémből is ismerős Jászberényi Gáborral és Trecskó Zsófiával, a #Sohavégetnemérős egyik szereplőjével. A dalok egyébként a Youtube mellett hamarosan elérhetők lesznek iTuneson és más streamereknél is.

Közben a zenekar már javában turnézik az országban, a közeljövőben fellépnek Bősön, Mosonmagyaróváron, Várpalotán, Ajkán, a Budapest Parkban, Dunaújvárosban, Tatabányán, Soltvadkerten, Balatonfűzfőn, Keszthelyen, Nagypáliban, a Volt Fesztiválon és Nagykanizsán is.