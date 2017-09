Nagyon is létező zene egy nem létező filmhez

The Last Good Man on Earth egy filmzenelemez egy nem létező filmhez: Kristóf Norbert korábbi szerzeményeit egészítette ki egy albummá, ami VHS-en is megjelenik. A kazettát a szombati Independent Label Fair rendezvényen lehet először megvásárolni.

Kristóf Norbert Earth projektje több éve tart, 2016-ban megjelent a Poison Green és az Earth című kislemeze, 2017-ben pedig a Broken Clock EP. A sajtóanyag azt írja, "a dalok egy fiktív mozi soundtrackjét alkotják, amelyben keveredik a gyerekkori számítógépes játékok hangulata a '90-es évek thriller/horrorfilmjeivel." Két új, eddig kiadatlan Kristóf Norbert-dal, a Hope and Loss és a My Head My Heart is hallható a kiadványon.

Az album fizikai formátumban is megjelenik, méghozzá egy VHS-kazettán a a Klinik gondozásában. Ha valakinek van még lejátszója, akkor egy videót meg is nézhet rajta, amiben Kristóf Norbert és társai egy kanapén ülve néznek egy filmet, méghozzá az album címadó filmjét, a valóságban egyáltalán nem létező The Last Good Man on Earth-öt, közben pedig az album számai hallhatóak egymás után. A kisfilm Jakab Péter és Kósa Péter munkája, és itt meg is lehet nézni (és közben az albumot is meg lehet hallgatni):

A VHS kazetta természetesen letöltőkódot is tartalmaz, megvásárolni az idén első alkalommal, szeptember 9-én megrendezett Independent Label Fairen, a magyarországi független lemezkiadók “online térből való kilépését” és összefogását szorgalmazó vásáron szerezhető be az Ankertben. Online meghallgatható és megvásárolható Kristóf NorbertBandcamp-oldalán is, és a hamarosan a szokásos streaming-oldalakon is fent lesz.