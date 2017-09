Szenved a fájdalomtól Lady Gaga, lemondta Európa-turnéját

Lady Gaga már korábban lemondta riói fellépését, de most kiderült: annyira súlyos a baj, hogy a következő hét hetet biztosan az orvosaival kell töltenie, így az Európa-turnéját is le kellett mondania. Nem csoda, hogy zavarja, ha a rajongói szerint csak meg akarja úszni a turnézást.

"Mindig is őszinte voltam a testi és lelki problémáimmal kapcsolatban. Évek óta próbálok eljutni a dolgok mélyére, de nagyon összetett, és elmagyarázni is nehéz, még mi is próbálunk rájönni a megoldásra. Amint megerősödöm és amint késznek érzem rá magamat, még mélyrehatóbban fogok beszélni róla, hogy ne csak a figyelmet hívjam fel rá, de segítsek a kutatásban és azoknak, akik hozzám hasonlóan szenvednek.

Nem azért használom a szenvedés szót, hogy sajnáljatok, vagy mert figyelemre vágyom,

és az is csalódottá tesz, hogy vannak, akik online azt állítják, csak túlzottan drámai vagyok, az egészet én találom ki, vagy az áldozatot játszom, hogy ne kelljen turnéznom. Ha ismernétek engem, tudnátok, hogy ennél semmi nem is lehet messzebb az igazságtól. Harcos vagyok. Nemcsak azért használom mégis a szenvedés szót, mert a trauma és a krónikus fájdalom megváltoztatta az életemet, de azért is, mert így képtelen vagyok normális életet élni. És arra is képtelen vagyok, amit a legjobban szeretek a világok: előadni a rajongóim előtt. Alig várom, hogy mielőbb újra turnézhasak, de most az orvosaimmal kell lennem, hogy megerősödhessek, és még legalább 60 évig játszhassak nektek" - írta ki Instagram oldalára Lady Gaga, akiről már a múlt héten megírtuk: régóta tartó, folyamatos, izmok körüli fájdalommal járó fibromyalgiája miatt kórházba kellett szállítani.

Így a Rock In Rio fesztiválon való fellépésének lemondása után a 31 éves Lady Gagának teljes Európa-turnéját is el kellett halasztania. Az erről szóló közlemény különösen fogalmaz az énekesnő krónikus betegsége kapcsán: "A következő hét hétben az orvosaival kell azon dolgoznia, hogy kigyógyuljon azoknak a múltbéli traumáknak a hatása alól, amelyek mindmáig hatással vannak a mindennapi életére, és amelyek súlyos fizikai fájdalomhoz vezetnek a testében."

A közlemény arról is biztosítja az európai rajongókat, hogy Gaga nagyon szereti őket, és mindenképp a legjobb formáját akarja nyújtani. Egyelőre még nincsenek meg az új dátumok.

A torontói filmfesztiválon nemrég mutatták be a Lady Gagáról szóló dokumentumfilmet, a Five Foot Two-t, amelyből kiderül az is, hogy a fibromyalgia elég régóta bántja, de eddig tudta kezelni az állandó fájdalmat.