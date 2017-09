Lady Gaga elképesztő évéről film is készült

Elég sűrű időszak áll Lady Gaga mögött. Tavaly októberben megjelent ötödik nagylemeze a Joanne, februárban pedig 100 milliós közönség előtt játszott a Super Bowl félidejében. Ebben az időszakban pedig végig kamerák követték, amiből készült egy dokumentumfilm a Netflixre, Gaga: Five Foot Two címmel. Ez szeptember 22-én nézhető a streaming szolgáltató felületein, a most megjelent előzetesből pedig kiderül, hogy mire lehet számítani.

A film az intimitásra koncentrál, hogy olyan képet adjon a rajongóknak, amit eddig nem láthattak. A rendező elmondása szerint a filmben lesznek olyan egyszerű jelenetek, amikor a Stefani Joanne Angelina Germanotta néven született énekesnő egyszerűen csak főz otthon, mint egy átlagember. De igazán érdekes nyilván az lesz, ahogy ebből az egészből összeáll egy kép, például kiderül, hogy milyen fárasztó folyamatosan állni a rajongók ostromát, akik folyamatosan jönnek és meg akarják fogni, le akarják fotózni és így tovább.

Az is kiderül, hogy milyen hatással volt rá az izmok körüli fájdalommal járó fibromyalgiája, ami miatt európai turnéját is le kellett mondania.