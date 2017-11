Azt hitte, idén már nem fogja a Despacito szót hallani? Nagyon tévedett

Négy díjat nyert a nyár sajnálatos gigaslágere, a Decpacito a 18. Latin Grammy-díjátadón csütörtök este Las Vegasban.

A Despacito a YouTube-on is rekordot döntött: 4,3 milliárdos nézettségével több mint egymilliárdot ver a második helyezett See You Againre Wiz Khalifától és Charlie Puth-tól. De most megkapta a közönség elismerése után a szakma díjait is: a Las Vegas-i MGM Grand Garden Arénában megrendezett Latin Grammy-gálán a Despacito lett az év felvétele, a legjobb rövid videoklip, a legjobb „városi” (urban fusion) előadás és az év dala díját vehette át Luis Fonsi és Daddy Yankee száma.

Fonsi szerint mindez azt jelenti, hogy a szám egyesítette a világot, és áttört minden nyelvi határt is – írja az NBC.

A Despacitóval mi is kénytelenek voltunk rengeteget foglalkozni: elmentünk a bulira, amin egész éjszaka Despacito szólt, megpróbáltuk kitalálni, hogyan lehetett ez a szám az év abszolút slágere, természetesen ott volt a helyünk Fonsi budapesti koncertjén, és még a dalszöveget is lefordítottuk, mert önöket biztosan nagyon érdekelte.

A Puerto Ricó-i rapper, Residente a legjobb városi zenei album és Somos anormales című számáért a legjobb városi dal díjat vehette át. Juanes kolumbiai előadó a legjobb pop/rock album díjával távozott a latin zene ünnepéről.

Shakira, aki jelenleg orvosi tanácsra hangszálait pihenteti és nem vett részt a ceremónián, a legjobb kortárs pop vokális album díját nyerte el az El Dorado című legutóbbi korongjáért.

A háromórás műsort Roselyn Sanchez és Jaime Camil vezette. Az est előadói között volt Luis Fonsi, Steve Aoki, Alessia Cara, J. Balvin, Maluma és Alejandro Sanz is.

Lin-Manuel Mirandát a latin közösségért végzett tevékenységéért tüntették ki, egyebek mellett a Puerto Ricót sújtó Maria hurrikán áldozataiért tett erőfeszítéseiért – írja az MTI.