Wang Jianlin a davosi világgazdasági fórumon beszélt arról, hogy mivel Kína az angol nyelvű filmek legnagyobb piaca a világon, mindkét félnek nagyon rossz lenne, ha Trump vámokkal vagy másmilyen módon akadályozná a két ország közötti kereskedelmet. Wang komoly érdekeltségekkel rendelkezik a filmiparban, többek között az amerikaiban is. Azt is elmondta, hogy hivatalosan is megüzenték Trumpnak, hogy nem örülnének a kereskedelmi háborúnak.

Az üzletember arról is beszélt, hogy Hollywoodnak érdemes lesz odafigyelnie, hogy mi történik az ázsiai filmpiacon, mert ott egyre jobban mennek a helyi filmek, amik gyakran hétköznapi emberekről szóló játékfilmek. Wang szerint ezért az amerikai piacnak érdemes lesz a blockbustereken túl is erősítenie, ha versenyben akar maradni a gigantikus ázsiai piacokon. (CNBC)