A baltadobás nem új sport, rendeznek belőle mindenféle bajnokságokat is, és hát ez érthető is: ki akarna kis nyilacskákat dobálni a céltáblába, ha egyszer lehet pár kilós fejszéket is hajigálni?! Nincs itt semmi látnivaló. A heteken belül, az amerikai Louisville-ben megnyíló új baltadobáló park sem került volna be a hírekbe, ha nem fordulnak alkoholosital-mérési engedélyért a helyi hatóságokhoz. Mert hát azért csak felmerül az emberben: biztosan jó, ha legurít az ember pár korsó sört vagy viszkit, mielőtt nekikezd ennek a kifinomult sportnak?

Jó, ha be lehet rúgni baltadobálás közben? 324 De minek hajigálna valaki baltákat józanul??

187 Azért én nem szeretnék ott lenni közben

185 Persze, mi baj lehet abból?