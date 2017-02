"A család régóta több, mint apa, anya, gyerek" – nyilatkozta a Deutsche Telekom marketingmenedzsere a Humen magazin cikke szerint új, még mindig rendhagyónak számító reklámkampányuk kapcsán, amelyben egy családi tarifacsomagot rengetegféle családmodellel hirdetnek, és amelyben megjelennek leszbikus, interszexuális és transznemű emberek is, mondván, a család az család, és kész, a lényeg, hogy a tagjai boldogok legyenek együtt. A károgóknak is elég frappánsan felelt: "A korábban reklámozott családok sokkal inkább a fantázia szüleményei, és még ritkábbak is" - mondta.

Erről van szó: