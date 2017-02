Szerencsétlen Faye Dunaway (és Warren Beatty) akkorát bakizott az idei Oscar-díjátadón, hogy a La La Land című amerikai musical egész stábját hozták nagyon kellemetlen, megalázó helyzetbe. Az történt ugyanis, hogy a legjobb film kategória nyertesének kihirdetésekor rossz borítékot vettek elő, és véletlenül a La La Landet hirdették ki győztesként. A filmnek már a második producere köszönte meg a díjat, amikor kiderült: nem ők, hanem a Holdfény a győztes film.

A bakira azonnal lecsapott a Ryanair légitársaság: egy Twitter-bejegyzésben azt írja

A bejegyzést ezzel a fotóval tették ki:

Get the name wrong? We offer 24hr grace periods to correct minor errors. So you won’t be left in La La Land. #Oscars https://t.co/OJfTN8vOrA pic.twitter.com/NVtD9TDeB3