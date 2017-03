Picassónak hívják azt a furcsa arcú kutyát, amely éppen meghódítja a netet:



A Mashable azt írja róla, a deformitástól eltekintve vidám és egészséges kutya (itt van még róla pár kép és videó). A tenyésztő gazdája el akarta altatni, mert nem tudta eladni, de végül ő is és Pablo nevű testvére is egy menhelyen kötött ki, és most örökbefogadóra várnak. Van egy csomó érdeklődő irántuk, együtt is fognak maradni, de előbb meg kell műteni Picassót. Azt szokták mondani, hogy kutya és gazdája hasonlítani szoktak egymásra, úgyhogy reméljük, egy kék kalapos nő fogadja majd örökbe.