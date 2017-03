Az ember kétségtelenül azért megy a vécébe, hogy aztán ne hozzon ki mindent, amit oda bevitt. Végül is nem tett mást az a dán rendőr sem, akit viszont ezért eljárás alá vontak.

Igaz, ő az eredetileg is tervezettek felett otthagyta a dán parlament mosdójában az éles lőszerrel töltött szolgálati fegyverét is – derült ki a The Local dán kiadásából.

A nyomozás kapcsán az ügyészség nem közölte, hogy a gyanú szerint rendőr szándékosan vagy véletlenül hagyta ott a fegyvert.