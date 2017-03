350 dollárt, hazai áron több mint százezer forintot fizethetünk, ha szeretnénk megvenni a Google és a Levi's közös fejlesztését, az okosfarmerdzsekit. A szabadalmaztatott ATAP Project technológiával vezetőként működő kabátszövetet hoztak létre, ami így maga is egy csatlakoztatható eszközzé válik.

A Commuter Trucker Jacket fantázianevű ruhadarabot a tavaly májusi Google I/O-n mutatták be. Akkor 2017 tavaszára ígérték a dzsekit, de ez most átcsúszott őszre. Sebaj, addigra megint szezonja lesz az átmeneti kabátoknak. (The Verge)