A Sport Tv Trash Talk című műsora gyönyörűen felépített mestermunkával adta vissza hitünket a televíziózásban. Ott ragadták meg a tévés szakértések lényegét, ahol a legviccesebb: a sportműsorokat úgy építik fel, hogy az elején, a közepén és a végén is szakértők szokták elmondani, mit is látunk a képernyőn, több milliós érintőképernyőn rajzolgatnak teljesen egyértelmű dolgokat. De a rajzok nagyon szépek.

Állandó szakértjük, Bencsics Márk is beállt a sorba, és egy hokimeccs után kezdett elemzésbe, két karikával kezdte, aztán szépen berajzolta a jellemzett területet, lépésről lépésre körvonalazva egy férfi nemi szervet fitymával és egyéb jellemzőivel. Tényleg, olyan az egész,mint abban a mesefilmben, amiben a nyuszi elkezd rajzolni, és fel kell ismerni, mi az. Itt a végén a műsorvezető és a társai is felismerik, van is olyan, aki nem hagyja ki a kötelező szóviccet.

Nem tudom, direkt reklámot látunk-e, de le a kalappal, én mostantól mindig ezt fogom várni a tévés szakértőktől.