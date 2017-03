Van abban valami csodálatos, hogy az emberek annyira rajonganak egy zenekarért, politikusért, sportcsapatért, hogy házi készítésű ajándékokat küldözgetnek nekik. És van az a következő szint, amikor egy hasonló rajongó személyre szabott krumplikat küld a kedvenc NBA-játékosainak. Igen, krumplit, amire még szöveget és képet is nyomtak. Ezt például Dirk Nowitzki kapta.

Whoever sent me this POTATO!!!! Much appreciated.... pic.twitter.com/fVaqRvvgTn — Dirk Nowitzki (@swish41) 2017. március 15.

Ezt pedig CJ Miles, akit a feladó az egyik legalulértékeltebb játékosnak tart a ligában.

De kapott egy Hassan Whiteside és Frank Kaminsky is.

My actual reaction when this potato showed up #FrankThePotato pic.twitter.com/2Ihxc4sk72 — Frank Kaminsky III (@FSKPart3) 2017. március 16.

Shoutout !!!! To whoever sent me this Potato and tell my brother @djkhaled Another ** pic.twitter.com/Hl8dowjKQ9 — Hassan Whiteside (@youngwhiteside) 2017. március 16.

Hogy miért? Minek? Mi alapján választja ki a játékosokat? Senki sem tudja, de ettől még ez egy csodálatos trend kezdetének látszik.