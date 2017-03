Amikor az emberek a tyúkokra gondolnak, általában a ház körül rohangáló, 1-2 kilós példányok jutnak az eszükbe. Az internet népe valószínűleg ezért parázott be teljesen, egy Twitteren terjedő videótól, ugyanis azon egy indiai-amerikai eredetű Brahma tyúk szerepel, aminek a súlya akár az 5 kilót is eléri. A videóra kattintva, együtt retteghet az internet népének felével.

Am I the only person wondering why this chicken is so damn big