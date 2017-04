Bayer Lovagkereszt Zsolt a blogján idézi Lovas István (barátainak Pista) cikkét CEU-ügyben, amit néhány keresetlen szóval vezet fel egy, olyasféle stílusban, mint amikor a kültelki kocsmában Józsi, a kamionos elmeséli, hogyan fogja majd egyszer agyoncsapni a diszpécseres Bélát, mert az tuti csapja a szelet a csajának, miután őt a Crna Gora-i hegyek közé küldte.

Bayer azt ígéri, hogy záros határidőn belül dühösek lesznek és utcára fognak vonulni ők is, „mindannak védelmében, ami nekünk fontos és szent.” És hogy mi fontos és szent nekik? Amiből a tőlük eltérő véleményen lévők

megtapasztalhatják, milyen érzés üldözöttnek és fenyegetettnek lenni.

A poszt végén korrigál: nem is lesznek, hanem már most is dühösek. Nagyon.

Jó lesz ez. Én már őszintén várom, hogy akkor most jöjjön a Kétfarkú, hogy na de ők aztán rettentő dühösek lesznek a békemenetes dühösködéstől számított 22 és félórán belül, és akkor mindenki megtapasztalhatja, hogy. Bármit.