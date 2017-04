A héten burgonyacsipsz-pánik tört ki Japánban: a boltok polcai sok helyen kiürültek, az online piactereken az ajánlott fogyasztói ár hatszorosáért vagy még drágábban árulták (és adták el sikeresen) az utolsó darabokat a válságon nyerészkedők.

Az igazán nagyban utazók nem átallanak 40 ezer forintnyi jent kérni egy (a helyzet fényében amúgy tényleg értékes) 18 darabos csipszkollekcióért, de van olyan licit is, ahol négy nagy zacskó pizzás csipsz éppen 12 ezer jennél, azaz 32.500 forintnál jár.

A pánik oka, hogy a szektor domináns szereplője, a Calbee nevű élelmiszeripari cég bejelentette, hogy a rossz krumplitermés miatt 15 fajta csipsz gyártását kénytelen felfüggeszteni. A rossz termés oka pedig az, hogy Japán legészakibb szigetén, Hokkaidón rekordszámú tájfun volt tavaly, ami elvitte a krumplit.

A Calbee uralja a csipszpiac háromnegyedét, ezért valahol érthető a pánik. Az már kevésbé, hogy amúgy egy fejlett ország miért nem tud elég krumplit szerezni a lakossági igények kielégítésére, de erre is van megoldás: Japánban a mezőgazdasági lobbi hagyományosan erős politikai befolyása miatt irtó magasak az élelmiszer-behozatali vámok, ezért importálni nem nagyon éri meg. Viszont a társadalom elöregedése és a vidék elnéptelenedése miatt belföldön is egyre kevesebb a jól működő gazdaság. Erre pedig rátett még egy lapáttal a brutális tavalyi tájfunszezon, tehát minden belső gondja mellett még a klímaváltozás is húzza a japán csipszszektort.

De középtávon nem csak a csipsz van veszélyben, természetesen a mekis sültkrumplinak sem jók a kilátásai, legalábbis a Nikkei gazdasági lap szerint ha nem sikerül gyorsan megoldást találni, teljes nemzeti krumplipánik uralkodhat el Japánban.