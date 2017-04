A Nationwide Home Insurance nevű pénzügyi cég felmérése alapján a kutyatartás a kutya beszerzésétől számított első évben csaknem kétszer annyiba kerül, mint egy macska tartása (a kutya tartásának költsége a még angol árszínvonalon is soknak tűnő 1,7 millió forintnyi fontra jött ki, a macskáé 908 ezerre). A kutya- és macskatartásnál is olcsóbb opció a haltartás, ami évi 285 ezer forintnyi fontba kerül a kutatás szerint, és a nyúltartás is, ami 670 ezerre jön ki. A legnagyobb pénzügyi terhet a kutatásban szereplő állatok közül a ló jelenti, évi 4,7 millió forintos költséggel.

A költségek között szerepel az állateledel, a különféle felszerelések (akvárium, póráz, stb.), és a biztosítás is. A felmérés szerint egy háziállat beszerzése előtt az emberek fele külön spórol a költségek fedezése érdekében, de a felmérésben megkérdezett emberek 38 százaléka még az állat beszerzése után is félretesz erre a célra, 9 százalékuk pedig hitelből fedezi a kiadásokat. A kutatásból az a szomorú tény is kiderül, hogy a háziállatok gazdáinak 12 százaléka jobban szereti az állatát, mint a párját. (Independent)