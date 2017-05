Közel tízezren futották körbe hétvégén a Balatont a XI. NN Ultrabalatonon, és az 1000 csapat között az Index futói már negyedik éve birkóztak meg az idén 218,2 km-es távval. Az első szakaszokon az égető napsütéssel, az erős széllel, és az azzal érkező porral is szembe kellett nézniük a futóknak, hajnalban pedig leszakadt az ég. A percről percre közvetítésünket itt tudja visszaolvasni, képválogatásunkat pedig itt nézheti meg.

A 200 egyéni induló közül Dan Lawson az időjárással mit sem törődve új pályacsúccsal 18 óra 30 perc 20 másodperc alatt futotta körbe a Balatont, a nőknél pedig Maráz Zsuzsa zsinórban harmadszor győzött, ő 22 óra 31 perc 31 másodperc alatt teljesített a távot.

Mi is sok fotót készítettünk, és az Instagramra is raktak ki futó-újságíróink képeket, videókat, de olvasóinkat is arra kértük, hogy küldjék el kedvenc ultrabalatonos pillanatukat, vagy ha bármi érdekeset látnak a verseny alatt.

A tavaly nagyon népszerű cipő+Balaton most visszaszorult, viszont Annához hasonlóan többen is próbálták érzékeltetni, hogy mekkora szélben kellett teljesíteniük a távot az idei indulóknak:

Viharos szél game too strong #ultrabalaton #indexultrabalaton Anna Egyed ** (@annalightx) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 20., 06:27 PDT

Hajnalban pedig megérkezett az eső, ami az indexes futók közül Tenczer Gábort áztatta el leginkább, de így is hősiesen lefutott 26 km-t. Volt, akinek Grimes adott erőt ilyen körülmények között:

Végül képszerkesztőink ezt a kifejező alkotást választották ki győztesnek, úgyhogy gratulálunk kbarbr-nak a Volt-napijegyhez!