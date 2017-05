Egy ausztrál légiközlekedési múzeumnak ajándékozza Boeing 707-es repülőgépét John Travolta, közölte a hírt az MTI. Az amerikai színész, aki hobbipilótaként az ausztrál Qantas légitársaság nagykövete, a hétvégén számolt be tervéről.

Travolta az ausztrál Albion Park-i székhelyű, régi repülőgépek restaurálásával foglalkozó Hars társaságnak adományozza az 1964-ben épült gépet. A társaság abban is segít, hogy az Egyesült Államokból Ausztráliába repülhessen a repülő, hiszen már ahhoz is sok felújításon kell átesnie, hogy teljesíteni tudja a hosszú távot. Travolta - az MTI sorai szerint - reméli, hogy ő is elkísérheti "utolsó útjára" szeretett repülőjét.