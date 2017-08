A szimplán csak Bartók című dokumentumfilm a világhírű zeneszerző eddig kevésbé ismert, személyes portréjának megrajzolására tett kísérlet, amelynek a különlegessége, hogy Bartók Béla fia, Péter, aki a családja történetéről eddig soha senkinek sem adott interjút, most azonban, 92 évesen mégis mesél édesapjáról.

Így szóba kerül Bartóknak az édesanyjához, feleségéhez, szerelmeihez, gyermekéhez és kortársaihoz fűződő kapcsolatáról, esztétikai hitvallásáról, és arról a személyes tragédiáról, amit Magyarország elhagyása jelentett a ember számára. A film továbbá gazdag válogatást mutat be Bartók levelezéséből és soha nem látott fotóiból, valamint művei fogadtatásából, és archív felvételek segítségével a korabeli Magyarország és New York hangulatába is betekintést enged.

Sipos József filmjét szeptember 14-től játsszák majd a magyar mozik.