A Központi Statisztikai Hivatal novellaíró pályázatot hirdet, amelynek témájául a hivatalalapító Keleti Károly élete és munkássága szolgál. A felhívás célja a KSH tevékenységének népszerűsítése, valamint a statisztikai kultúra terjesztése.

A KSH közleménye szerint Keleti Károly nem csupán korának kiváló, itthon és külföldön is elismert tudósa és ritka tehetségű szervezője volt, hanem magánemberként is izgalmas személyiség, akinek élete, tevékenysége a kiegyezés utáni Magyarország mozgalmas világában zajlott, és a KSH szerint ez akár inspirálóan is hathat az írói fantáziára.

A pályázatra a hivatal 14. életévét betöltött szerzők máshol nem publikált, magyar nyelvű prózai műveit várja, határon innen és túlról. Az elkészült művekkel egyénileg és közösen is lehet pályázni, de egy pályázó legfeljebb 3 alkotással nevezhet.A pályaműveket statisztikusokból és irodalmárokból álló szakmai zsűri értékeli.

A KSH a zsűri által legjobbnak ítélt három alkotást díjazza: az első helyezettet 300 ezer, a másodikat 200 ezer, a harmadikat 100 ezer forinttal. A hivatal honlapján az olvasók is szavazhatnak kedvencükre, ami alapján 250 ezer forintos díjazásban részesül a közönségdíjas művet írt pályázó.

A pályamunkákat 2017. november 1-jéig lehet beküldeni. Eredményhirdetésre a beküldési határidőtől számított 45 napon belül kerül sor. A nyertesek nevét a KSH honlapján és Facebook-oldalán is közzéteszi.