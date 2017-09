Az idei évben csekély termést hoztak az avokádó ültetvények, ami miatt nem csak az avokádófa gyümölcse, de az ára is már az egekben van.



Az avokádótermelés amúgy is problémás terület, mivel kiszámíthatatlan, hogy az ültetvények mennyit fognak termelni, azon túl, hogy általában a termékeny évet és terméketlenebb váltja, és fordítva. Az idei évben még az is megnehezítette a termelést, hogy a fő termőterületnek számító Kalifornián végigsöprő hőhullám, általános szárazság, valamint a termelők sztrájkja is lesújtott. A viszonteladói ár most ennek következtében mintegy 75 százalékkal emelkedett meg, és így elérheti a 3 dolláros darabonkénti fogyasztói árat.



Avokádót enni amúgy nem annyira menő dolog, mivel az avokádótermelés 80 százalékát ellátó Mexikóban elképesztő iramban irtják a fenyőerdőket, valamint a maffia ezen a területen is erősen rajta tartja a kezét.



(via Grub Street)