Digitálisan felújított képpel és hanggal jön a mozikba a Ragadozó és Schwarzenegger csörtéje (nálunk nemigen lesz, kár), nem sokkal megelőzve a franchise következő filmjét, ami majd a The Predator címet kapta. Azt viszont tuti nálunk is adják majd. Ja, az ugye megvan, hogy a The Predatort rendező Black szerepelt az eredeti Predatorban (ő volt a szemüveges kommandós)?