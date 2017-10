Hihetetlenül bizarr képet töltöttek fel nemrég a Redditre: egy szerencsétlen kígyót épp lenyel egy béka, de nem épp a hagyományos módon:

A remek időzítéssel elkapott pillanatképen látszik, hogy kígyónak mindössze a feje látszik ki a béka szájából, és vélhetően az sem sokáig. A szakértők szerint a béka egy ausztráliai levelibéka, ami akár 10 centisre is megnőhet, és bár elsősorban rovarokat fogyaszt, néha – ahogy a mellékelt ábra is mutatja – becsúszhat egy-két kígyó is a menübe.

Hiába, van, amikor a nyúl viszi a puskát.

