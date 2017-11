Miközben a Las Vegas-i mészárlás nyomán menetrendszerűen felerősödtek Amerikában a fegyvertartási szabályok szigorítását követelő hangok, Wisconsin állam (itt az egyik legenyhébb a szabályozás) éppen enyhíteni készül rajtuk. Az államban eddig 12 év folt a fegyveres vadászat korhatára, illetve 10 év vadászengedéllyel rendelkező felnőtt kíséretében. Most egy törvényjavaslat ezt a határt teljesen eltörölné, a szülőre bízva annak eldöntését, hogy érett-e már a gyereke az éles lőfegyver használatára. Kikötés volt eddig, hogy a gyerek-felnőtt vadászpárosnál csak egy fegyver lehet, most ezt is eltörlik. A javaslatot kétpárti támogatással fogadták el a képviselőházban, de még a szenátusnak is rá kell bólintania.

És már csőre töltve vár a szavazásra a következő törvényjavaslat, ami eltörölné az iskolák szigorú fegyvertilalmát, az oktatási intézményekre bízva, hogy beengedik-e a fegyvereket a területükre.

(via)