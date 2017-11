Károly walesi herceg Malajziában járt, és ha már arrafelé volt dolga, megtekintette a Sarawak Semenggoh Vadvédelmi Rehabilitációs Központot is Kuchingben. Ahol a vadőrök - és a fotósok - legnagyobb örömére egy orangutanhoz is igen közel került. Az állat ráadásul ételt is elfogadott a magas rangú látogatótól.