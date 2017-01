Világ parasztjai, eljött Amerika

1892-es megnyitásától 1954-es bezárásáig 12 milliónál is több óvilági bevándorló érkezett a New York-i kikötőnél lévő szigetre. A korábbi kis homokszigetet, mely a gyarmati időkben még csak osztrigatelepeiről volt ismert, feltöltésekkel ekkorra közel tízszeresére bővítették. Kellett a hely, a századelőn akár napi 5000 ember is érkezett ide; a csúcs 1907 volt, amikor 1,2 millió ember vándorolt ki Amerikába – se előtte, se utána nem volt ilyen magas az Újvilágba irányuló emigráció. Éppen ebből az évből származnak Sherman itt látható sorozatának első darabjai. (Fotó: Edwin Levick / New York Public Library)