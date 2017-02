A láb nélküli lovas

Az élete most egészen más, mint abban a két évtizedben, amikor versenyzett. Az Alagtól 220 km-re lévő Tataházán él, ahol egyáltalán nincs lehetősége lovagolni, viszont van egy gyönyörű családja. Amikor 14 évesen elkezdett lovagolni, minden reggel ötkor kelt, a gondjaira bízott öt lovat reggeliztette, ganézta, szerszámozta, hetekig semmi mást nem is csinálhatott velük. A lovaglás csak távoli szépségnek tűnt akkor. Eltelt pár hónap, amikor először futószárral elkezdhetett lovagolni, de nem volt könnyű a tanulási folyamat. A nemes egyszerűséggel Köcsögnek becézett abrakmester megkeserítette az életét, rendkívüli szigorúsággal egyengette László lovaskarrierjét. Ha nem tetszett neki László kéz- vagy testtartása, előfordult, hogy az ostorral végigvágott a hátán. „Az abrakmester határozza meg a lovak vitaminszükségletét, szénaadagolását, ő tartja karban a lovasokat is. Az idomár egy külön pozíció, ő osztja ki a lovasnak a feladatot, hogy adott napon milyen távokat menjen a lóval” – magyarázza a lovas munkaköröket. (Fotó: Bődey János / Index)