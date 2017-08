Megdöbbentő és véres történetek Moszulból

Moszul Tahrir negyedében sétáltunk, ahol korábban többször is megfordultam már. Ez a terület közel van a frontvonalhoz, nehéz volt megközelíteni a törmelékek és a folyamatos harcok miatt. Csendes volt a környék, amikor megérkeztünk, leszámítva egy autóba rejtett pokolgépet, ami nem sokkal korábban robbant fel a benyomuló csapatok mellett. Az emberek csak a harcok közötti rövid szünetekben merészkedtek az utcára, többnyire ilyenkor próbálták elhagyni az otthonaikat. A képen látható tömeg is megindult az iraki csapatok felé, amikor hirtelen lecsapott a légierő a szomszédos utcákra. A gépeket csak pillanatokkal a robbanás előtt lehetett észlelni, úgyhogy a detonáció hirtelen hatalmas pánikot okozott az utcán. Mindenki szaladni kezdett, én is fedezékbe vonultam, mielőtt fotózni kedztem, mert nem lehetett tudni, jön-e újabb támadás. (Fotó: Goran Tomasevic / Reuters)