Ez volt a legkeményebb hónap a hurrikánszezonban

Donald Trump amerikai elnök kedden látogatott el a katasztrófa sújtotta szigetre, aminek fővárosának, San Juannak a polgármesterével már hadakozott egyet a múlt hét végén. Miután a kétségbeesetten nyilatkozó polgármester a szövetségi kormányt kritizálta, amiért nem segítettek megfelelően a sziget logisztikai problémáin, Trump gyenge vezetői képességűnek nevezte a helyi vezetőket. Trump kedden élőben is találkozott a polgármesterrel, aki konstruktívnak nevezte a megbeszélést. A Fehér Ház jelezte, hogy teljes egészében fedezi a romeltakarítás költségeit, Trump viszont Puerto Ricón már azt magyarázta, hogy mennyi pénzt visz el a helyreállítás. A végén még azt is hozzátette, hogy a Katrina hurrikán pusztítása New Orleans-ben volt igazi katasztrófa, itt valójában hálásak lehetnek, hogy nem halt meg annyi ember, mint akkor. A kormányzata reakcióját csillagos ötösnek értékelte mindegyik szeptemberi hurrikán esetében. (Fotó: Mandel Ngan / AFP)