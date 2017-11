Volt aki a wc-ben öltözött át, volt aki belehalt

A Somogyi Béla utcai Fater klub rendes klubként üzemelt, naponta változó programmal, a szombati nap volt a punkoké. A közönség elég vegyes volt, az életvitelszerűen szakadt ruhában járó és fiatalon távozó emberektől egészen azokig, akik elegáns ruhában érkeztek, és a wc-ben vedlettek át pár órára punk felszerelésbe, hogy aztán visszaöltözzenek távozás előtt polgári ruhákba.

Kérdésünkre Bánkuti András elmondta, hogy elsőre az ragadta meg, hogy ez egy másik világ volt, még akkor is, ha ő maga külső szemlélőként járt házibulikba, aluljáróka, és klubokba, ahová egy idő után már vitték magukkal a punkok.

A Felszabadulás téren (ma Ferenciek tere) csövező klkkel kezdett el haverkodni. Szerinte annak is köszönheti, hogy befogadták, hogy nem sunyin, lesből fotózott, hanem odament hozzájuk, és megbeszélte velük, hogy lőne pár képet. Amikor az első képek elkészültek, vitt nekik ajándékba is párat, és amikor látták a kész képeket, akkor már azok is megenyhültek, akik előtte elhajtották, és percekkel később, vidáman pózoltak Bánkuti kamerája előtt. Elmondása szerint a bizalomnak is köszönhető, hogy sok esetben észrevétlen tudott maradni és a beállított képek mellett sok spontán pillanatot is elkapott.

Képein jórészt ismeretlen, kvázi átlagos punkok láthatóak. Bánkuti kiemelte beszélgetésünkben, hogy szívesen találkozna egykori alanyaival, mert érdekli, hogy milyen sorsuk lett, és most jól szituált menedzserek, vagy ugyanúgy a társadalom perifériáján élnek, mint 30-40 évvel ezelőtt.

A Somogyi Béla utcai Fater klubnak jellegzetes falburkolatára két évig rakódott extra bevonat az alkohol, és a hajlakk gőzéből. (Fotó: Bánkuti András)

"Mi a kurva anyádat fényképezel?" Ezzel a kérdéssel nyitott Ramon, mielőtt tovább fenyítette volna Bánkutit, akinek végül egy sörért engedte, hogy két képet készítsen róla. (Fotó: Bánkuti András)

Az alanyból valószínűleg nem a relativitáselmélet iránti zabolátlan rajongása fakadt ki a képen. (Fotó: Bánkuti András)

A jobboldali punk épp a jojózást ötvözi a rágógumizással, a baloldali társa alig várja, hogy a műalkotást a szájába vegye. (Fotó: Bánkuti András)

(Fotó: Bánkuti András)

A lázadáson kívül már egy rágógumi is összeköti őket (Fotó: Bánkuti András)

(Fotó: Bánkuti András)

A fegyver rózsapatronos, az alanyok pedig ismeretlen punkok. (Fotó: Bánkuti András)

(Fotó: Bánkuti András)

Az ivással ellentétben a kábítószer használata tabutéma volt a 80-as években, aminek a hatása a szakemberek szerint a mai napig érezhető abban, ahogy a társadalom és a hatalom a kérdést kezeli. Bánkuti elmondása szerint volt, hogy dokumentált alkalmakat, amikor punkok hígítóztak, vagy hamisított vénnyel kiváltott szereket szedtek be házibulikban, de ezeket végül tekintettel az alanyokra, nem publikálta. (Fotó: Bánkuti András)