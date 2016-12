Fa Nándor most magányos farkasként hajózik

Kettővel nőtt a magányos farkasok száma a térségben a Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyen. Jéréime Beyou máris 300 mérfölddel elhúzott Paul Meilhattól, és a távolság feltehetően tovább nő. Sajnos ugyanez történt Fa Nándorral is, aki sokáig együtt haladt Stéphane Le Diraisonnal, amíg annak árboca ki nem dőlt.

Fa így most egyaránt 600 mérföldre van az előtte és a mögötte haladótól, ez finoman szólva sem tekinthető ideális mentési távolságnak. Ő most amúgy rendben van, 14 csomós sebességgel halad, és egészen Új-Zélandig nem is kell nagyobb viharokkal számolnia.

Thomas Ruyant épségben elérte az új-zélandi Bluff kikötőjét , örül, hogy megmentette a hajóját. Tegnap két tapasztalt hajós szállt át hozzá egy motorosról egy nagy teljesítményű szivattyúval, és a hátralevő 30-40 mérföldön folyamatosan szivattyúzva benavigáltak a kikötőbe.

Bajba került viszont a 3.-4. helyen hajózó Meilhat. Tegnap este nagy durranásra rohant be a kabinba, ahol olajban úszott a tőkesúlyt billentő hidraulika nagy része. Először abban reménykedett, hogy csak egy olajvezeték pattant el valahol, de aztán kiderült, hogy ennél nagyobb a baj, maga a hidraulikus kar repedt el 40 centi hosszan. Egyből északnak fordult, hogy csökkentse a hajón és a keelen levő terhelést, és azóta sikerült a tartalék rendszer üzembe állításával középső állásba helyeznie a keelt.

Meilhat minden valószínűség szerint végleg lemondhat a billenthető tőkesúly előnyeiről. Képzeljünk el egy iszonyatosan nagy súlyt 4,5 méterrel a hajó alatt, egy nagy penge (nevezett svert) végén. A hajótest formája mellett az adja a hajó stabilitását.

A billenthető tőkesúly azt tudja, hogy amikor a hajót a szél megdönti, az egyik oldalra (vagyis szinte mindig) amikor a másik irányba elmozdítja ezt a nagy súlyt, hogy az nagyobb erőkarral tartson ellent a szél nyomásának. Vagyis, ha ez nem működik, akkor a hajó könnyebben megdől, így kevesebb vitorlát bír el, mint korábban. Meilhat mindezek fényében nem tudja tartani korábbi tempóját.

A szereléshez szükséges manőverrel nemcsak ő jár rosszul, hanem Beyou is, akivel eddig párban mentek. A hajósok – kimondva, kimondatlanul – szeretnek párban, vagy kisebb csoportokban haladni a déli Csendes-óceánon, mert nem árt, ha van valaki a közelben, aki segíteni tud, ha nagy bajba kerülnek. Csakhogy ezen az útvonalon nem jár más, csak a 10 méteres hullámok, a 40 csomós szelek, meg ők, és ez a vidék vastagon kiesik minden helikopteres mentési lehetőség hatósugarából. Lássuk be, ez elég erős ösztönző erő arra, hogy az ember egy időre sutba dobja a versenyszellemet.