Csontsovány lovakat vittek a Vágta showműsorához

Egy lovasiskola vezetője nyílt levelet írt a Nemzeti Vágtán fellépő trükklovascsapat vezetőjének, mert az rendkívül lesoványodott lovakat is vitt a rendezvényre. Falus Vera azt mondta, menteni való állapotban vannak az állatok.

A Vágta vasárnapi műsorában Tóth Szilárd vezetésével léptek fel a Győri Ördöglovas iskola tanulói cirkuszi mutatványhoz hasonló trükklovas számmal. Falusék készülődés közben látták a lovakat, ezután mentek be Tóthék boxaiba, ahol elkeserítő látvánnyal találkoztak. A Lendület Lovasiskola vezetője az ott tapasztaltak miatt először Tóthnak írt levelet a Facebookon, majd miután órákig nem kapott választ, nyílt levélként jelentette meg az általa írottakat egy zárt, lovasokat összegyűjtő csoportban. Ebből a levélből idézünk most.

"Nem láttam a produkciótokat, nem is amiatt ragadtam billentyűzetet. A lovaitok kondíciója és ápoltsága az, ami még egy laikusnak is kiszúrta volna a szemét. Egy lovas társam azt mondta a képeket meglátva, hogy az ilyeneket már menteni szokták! Tehát az a kérdésem, hogy ezeket a csontsovány lovakat hogy van bátorságotok egyáltalán fölszerszámozni? Nemhogy ugrálni a csontjaikon?"

Két, bokszban lévő lóról az Index is kapott fotókat, azok alapján tényleg megkérdőjelezhetetlen a lovak soványsága és leharcoltsága. Hogy ezt a nézők miért nem tapasztalhatták, arra Falus azt a magyarázatot adta, hogy a műsorban a legtöbb lovon lepel is volt. Falus más rendezvényeken készült képeket is látott Tóth lovairól. Azt mondta, olyan is elé került már, amelyen a takaró ellenére is felismerhető, hogy el van szakadva a ló ínszalagja.

„A lovak nagyjából 400-600 kilósok, mi úgy szoktunk lovagolni, hogy a lovas súlya ennek 15, maximum 20 százaléka legyen. A ló izomzatán ülünk, de amikor nincs izom egy alultáplált lónál, az pokoli fájdalmat jelent neki, és néha még ketten is ugrálnak a hátán" – érzékeltette Falus, mit jelent egy elhanyagolt állatnak a megterhelés.

Tóth elismert lovas kaszkadőr, szakmai tudását nem kérdőjelezik meg, de az állatai állapota miatt már többször támadták. Falus elmondta, állatvédők már többször feljelentették a jegyzőnél lovast gyirmóti ranchán található állapotok miatt, de eddig mindig lepattantak a kísérleteik, nem szankcionálták Tóthot. Több forrásunk is azt mondta, hogy a trükklovas jó anyagi helyzetben van, nem spórolásból – egy ló önköltsége havi 30-45 ezer forint között mozog – , hanem egyszerűen nemtörődömségből nem eteti a lovakat, amik aztán borzasztó állapotba kerülnek.

„Felhördül egy lovas, ha olyan állatokat lát, mint amilyenek neki vannak. Nem tartja be azokat az írott és íratlan szabályokat, amelyek egy lótartóra vonatkoznak" – mondta Falus.

Hogy hogyan kerülhettek ilyen lovak a programba, arról a Nemzeti Vágta szervezőit is megkerestük. A kérdéseinkre később részletesen válaszolnak, de annyit elmondtak, hogy nemcsak a Vágta versenyszámaiban induló lovaknál, hanem a műsorban szereplőknél is kötelező állatorvosi igazolást bemutatni.

Tóth Szilárdot is próbátuk elérni, de csak hangpostafiókja jelentkezett.