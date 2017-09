4,6 milliárd jut a pécsi sporttelepre, talán lesz pénz egy jelzőlámpás gyalogátkelőre is

A miniszterelnök a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650 éves évfordulójának alkalmából látogatott el Baranyába, és ha már ott járt, nem hagyta ki a a programból a hamarosan 100. születésnapját ünneplő Pécsi Vasutas Sportkör meglátogatását sem. Az eredmény: 4,6 milliárd forint a nagyívű fejlesztésekre, meg ki tudja mennyi az ehhez szükséges földvásárlásra. A Verseny utcai sporttelep kerítésén túl viszont némiképp szerényebbek a célkitűzések.

Orbán Viktor szeptember elején mindössze Rákossy Balázst vitte magával a féltitkos vizitre, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkárát, aki egészen véletlenül a PVSK Kosárlabda Szakosztályának elnöke is egyben.

A látogatásról videó is készült, ami a napokban kisebb szenzációt okozott, mivel a miniszterelnök úgy néz ki rajta, mintha lenyelt volna egy kosárlabdát, sőt inkább egy egész kosárlabdaszakosztályt. Orbán a bejárás során megemlékezett azokról az időkről, amikor ifiként meccset játszhatott a pécsi focipályán.

A látogatás persze nem csak nosztalgiázásból állt. A miniszterelnök Rákossy Balázs mellett Iványi Dalmával, a PVSK volt válogatott kosárlabdázójával és jelenlegi utánpótlásedzőjével, valamint Czerpán Istvánnal, a PVSK elnökével is beszélgetett, sőt a figyelmes házigazda Garami József társaságával is kedveskedett a focirajongó miniszterelnöknek, bár a pécsi származású mesteredző tudtunkkal nem tölt be pozíciót a klubnál.

A beszámolók szerint Orbán áttekintette az egyesület vezetése által összeállított és elfogadott klubfejlesztési koncepciót, valamint a PVSK centenáriumi évének tervezett fejlesztéseit.

Valószínűleg tetszhetett neki, amit látott, mert a héten megjelent Magyar Közlönyben már ott is volt a kormányhatározat, ami szerint:

"A Kormány egyetért a Pécsi Vasutas Sportkör részére bemutatott és általa megtárgyalt 2017–2019. évekre vonatkozó centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztési stratégiájával (a továbbiakban: Stratégia) és támogatja annak megvalósítását – az ingatlanszerzésre fordítandó összegen felül – 4 595 721 ezer forint értékben."

A pécsiek honlapjának tájékoztatása alapján a létesítményfejlesztési koncepció része:

az atlétikapálya rekortán borításának felújítása

a régi stadion elbontása

egy új, 800 fős lelátóépület felépítése

egy labdarúgó munkacsarnok

az egyéni sportágak, így a judó és az ökölvívó szakosztályok számára használható edzőterem kialakítása

az egyesület régi, Verseny utcai sportcsarnokának teljes felújítása,

és még egy futófolyosó is elkészülhet

Most lehet igazán jó pécsi sportéletnek lenni, főként hogy a Rátgéber-féle kosárakadémia is kapott idén 1,7 milliárdot.

Ami pedig nem annyira sportos pécsieket illeti, nekik is van egy jó hírünk. A PVSK honlapja szerint ugyanis:

"Arról is zajlanak már az egyeztetések az önkormányzattal, hogy a beruházásokkal párhuzamosan a Verseny utca is megújulhat: a tervekben új járda, felújított útburkolat és a biztonságos átkelést biztosító, akár jelzőlámpás gyalogátkelőhely is szerepel."

Akár jelzőlámpás. Most már lehet szívből örülni.