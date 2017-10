A 42 éves tornásznő képtelen leállni, megint vb-döntős

Okszana Csuszovityináról az utóbbi években minden világversenyen el lehet mondani, hogy olyanok ellen küzd, akik a gyerekei lehetnének. A 42 éves tornásznő nemcsak ott van a vb-ken és olimpiákon, hanem még mindig a legjobbak közé számít. Montrealban is döntőzni fog ugrásban. Négy éve volt ott utoljára a legjobb nyolcban.

A szerdai selejtezőben Csuszovityina a nyolcadik helyet érte el 14,349 ponttal, de innen még előre léphet néhány helyezést a szombati döntőben, de ha ez nem jön össze az üzbég tornásznak, akkor sem szólhat érte senki. De a döntőnél már kicsit előrébb is tekint.

Okszana Csuszovityina a riói olimpián 2016-ban

„Boldog vagyok hogy megvan a döntő ugrásban, de a 2020-as tokiói olimpiát is akarom. Lépésről lépésre, versenyről versenyre tervezek, meglátjuk mi lesz belőle" – idézte Csuszovityinát a Globesporte. A hét olimpiájával már így is rekorder tornásznő akkor 45 lesz.

Az 1991-es vb-n feltűnő Csuszovityina már nem is emlékszik, hány világversenye volt. A három országot is képviselő sportolónak az érmeit is nehéz összeszámolni. Szovjetuniónak, a Független Államok Közösségének, Németországnak és legutóbb Üzbegisztánnak is szállította a dobogós helyezéseket. Háromszor volt világbajnok, 1992-ben pedig csapattal olimpiát is nyert, de Ázsia- és Európa-bajnokságokon, Ázsia-játékokon is gyűjtötte az érmeket a 153 centis tornásznő. 1991-ben még talajon nyet vb-t, de egyértelműen az ugrás lett a legerősebb száma, összesen kilenc vb-érmet hozott ezen a szeren. Legutóbb 2011-ben egy ezüstöt. Szeret kockáztatni, két évvel ezelőtt egy nagyon veszélyes ugrást akart bemutatni a vb-n, de végül élesben nem jött össze neki.