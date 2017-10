Fa: Felnőttek a vitorlázók a Balaton-kerüléshez

A Fa Nándor 2001-ben találta ki a Balaton-kerülő vitorlásversenyt, az ötletgazda szerint mostanra felnőttek a feladathoz a résztvevők. A regatta lényege, hogy a hajón egyedül kell végigvitorlázni a tavat, ahogy ő a nagy földkerülő vitorlásversenyeken tette.

Fa az M4 Sport hétfői, Sportreggeli című műsorában elmondta, most már több mint tíz hajót kifejezetten erre a versenyre építettek, mert csak így lehet esélyes valaki a végső győzelemre.

Szerintem ez a Balaton legnehezebb versenye, szakmailag mindenképpen a legnagyobb presztízzsel bír. A mezőny teljesen felnőtt a feladathoz, még a tizedik helyért is meg kell küzdeni, adott esetben egy világklasszisnak is. A verseny első éveiben a Balaton sztárjai vitték el a pálmát, most viszont azok, akik csak erre a versenyre összpontosítanak.