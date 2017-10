Bűnösnek vallotta magát Tiger Woods

Beismerte bűnösségét pénteken Tiger Woods egy floridai bíróságon tartott meghallgatásán, a 41 éves korábbi golfsztár viszont nem ittas vezetés vádjában vallotta be, hogy bűnös, hanem a jóval enyhébb büntetést maga után vonó gondatlan vezetés vádjában. Woodsra májusban talált rá egy rendőr, amint kocsija volánjánál aludt az út szélén.

Eredetileg ittas vezetésért állították elő, de később kiderült, hogy nem alkohol, hanem gyógyszerek hatása alatt volt, összesen öt különböző szert szedett be a hátrájása miatt gyógyszerfüggővé váló golfozó.

Woods most a bűnössége elismerésével együtt az egyéves próbaidőt is elfogadta, ami alatt ha újabb vétségen kapják, akár 90 nap börtönre is ítélhetik. Emellett részt vesz egy olyan programban is, amit az első hasonló vétségüket elkövetőknek szerveznek – Woodsnak sem korábbi szabálysértése nem volt, sem balesetet nem okozott májusban, ezért nem büntették súlyosabban.

A tárgyalásig egyébként már teljesített 50 óra közmunkát a program keretén belül.