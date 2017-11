Becserélték, négy perc alatt lőtt két gólt

Bruno Lemecsevszkij nem mondható a 16 csapatos fehérorosz élvonalban szereplő, jelenleg utolsó előtti Szlavija Mozir meghatározó játékosának: a 23 éves csatár az idei 28 bajnoki fordulóban 534 percet töltött pályán (a hosszabbítások nélkül lehetséges 2520-ból), a meccsek felében nem játszott vagy a keretben sem volt.

A Dnyeper Mogiljev elleni péntek esti meccsen is csak az utolsó negyedórára állt be, de ez valószínűleg pályafutása legemlékezetesebb 15 perce volt. Sőt, nem is 15, csak 4 perc. Előbb ugyanis a 90. percben megszerezte csapata második gólját, majd a 94.-ben újra betalált (eddig 3 felnőtt bajnoki gólja volt, vagyis most majdnem duplázni tudott).

Igaz, a 4 perc alatt lőtt két gólnak nem örülhetett nagyon: a Mogiljev akkor már 5-1-re vezetett, amikor az elsőt szerezte, így a góljaival csak 5-3-ra szépíteni tudta a vereséget. A forduló előtt az ellenfelük 27 meccsen szerzett 22 pontjával a 14. volt, most előre lépett a 11. helyre, míg a Mozir a 15. helyen állt (és maradt) 20 ponttal. A bajnokságból két csapat esik ki, az utolsó helyezett Naftan már biztosan az egyik, mivel mindössze 10 pontja van.

Lemecsevszkijről egyébként érdekességként elmondható, hogy Uruguayban, Montevideóban született, a felnőtt pályafutása Spanyolországban kezdődött, ahol alsóbb osztályú katalán csapatokban szerepelt. Ez a második szezonja a fehérorosz bajnokságban, a Mozirnál 35 meccset játszott, 5 gólt és 5 lapot szedett össze, utóbbiak közül az egyik piros.