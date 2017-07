Csak fogjanak ki hálóval a végén, majdnem így lett

Olasz Anna a nyolcadik lett a vizes vb 10 kilométeres nyíltvízi számában, pedig tavasszal még nem is gondolta, hogy egyáltalán elindul.

Minden a két évvel ezelőtti kazanyi világbajnokságra vezethető vissza, akkor egy hellyel lemaradva az olimpiai kvótáról a tizenegyedik lett. Ugyan végül az utolsó pillanatban ott lehetett Rióban egy orosz úszó eltiltása után, de a kudarcot az sem feledtette.

Az úszó már a 2012-es londoni olimpiára is kvalifikálta magát eredményeivel, de végül oda Risztov Éva mehetett, ezért is volt fájdalmasabb a riói hely elbukása. 2015-ben is Risztov miatt maradt le a kvótáról, akkor versenyben. London olimpiai bajnoka úszott be előtte a tizedik helyen.

A hosszútávúszó sosem rejtegette, mekkora törést okozott a kazanyi vb a karrierjében. „Én ilyen vagyok, elég őszintén szoktam erről beszélni, szerintem mindenki tudja, mennyire rossz volt nekem. Elsőre még azt mondod, oké, hogy ekkora csalódást kell átélned, de másodjára már nehéz feldolgozni. Igazából nem tudom, miért beszélek arról, de nincs semmi titkolni valóm, és így az emberek is tudják, hogy a sportoló életében akkor sem minden arany, ami fénylik. Hiába szereztem én is aztán Kazanyban ezüstérmet, attól én még nem fogom elfelejteni, hogy nem jutottam ki egyenes ágon az olimpiára."

Rióban az olimpián beugró volt, komolyabb felkészülés nélkül versenyzett, és természetesen nem jelentett elégtételt, hogy ott lehetett. Nem talált könnyen motivációt utána sem.

Tavasszal nem gondoltam, hogy egyáltalán indulok, nagyon sokszor elgondolkodtam, hogy akkor nekem ennyi elég az úszásból. de aztán kicsit kötelességnek is éreztem, hogy ha itthon van a vb, akkor elinduljak. Persze szeretek úszni, de nem volt meg az az őszinte lelkesedés, hogy akkor menjünk le reggel, és csináljuk.

„Aztán hazajöttem, és újra elkezdtünk dolgozni Gellért Gáborral (a hosszútávúszók szakágvezetője) . Az első pár hét még nyögvenyelős volt, de onnantól kezdve egyre jobb formába kerültem. Az utolsó két héten már minden nagyon klappolt. Ugyanolyan formában voltam, mint Kazany előtt, így mindketten bizakodni kezdtünk, és már nemcsak megszokásból mondhattuk, hogy az első tízben lehetek."

A plüssnyúl úszni is tud A lelátón ülő Gellért Gábor verseny közben a kezében egy plüssnyulat szorongatott, amiről kiderült. hogy Olasz Annáé. „A nyulam részem a versenynek, hétéves korom óta velem van, még úszni is tud, nem engedjük el."

Olasznak a nyolcadik hellyel ez össze is jött, és ugyanolyan mosolyogva örült neki, mint a mezőny másik magyarja, Sömenek Onon Kata, aki hátrébb végzett.

„Eljutottam arra a pontra, valószínűleg azért, mert voltam nagyon mélyen, hogy már nem helyezésben gondolkodom, mert másokat nem tudok befolyásolni abban, hogyan úsznak. Ez nem olyan, mint a medencés úszás, ahol az edzésidőkből elég jól meg tudod határozni, hányadik leszel. Az volt az alapvető célom, hogy egy jó versenyzést mutassak be, kiússzam magam.

A pszichológusommal is azt beszéltük, hogy csak hálóval szedjenek ki a végén. Ehhez most nagyon közel kerültem, úgyhogy örülök"

– mondta Olasz Anna.

A 10 km-es számon huszonhetedik helyen végzett Sömenek Onon Kata is elégedett volt a vasárnapi teljesítményével.

„Nagyon feldobott, hogy annyian szurkoltak nekünk, a rajthelynél nagyon jól hallatszott. Összességében elégedett vagyok ezzel a 27. hellyel, mert ez az első felnőtt világversenyem. Keményebb, mint egy világkupa vagy Európa-kupa. Erősebb is az iram és küzdősebb is, az első két körben vannak verekedések lenyomások, visszahúzások. Azt terveztem, hogy megyek az elején, ez kicsit erős is lett, mert az első kör végén már kezdtem meghalni. A bolyban akartam maradni, a harmadik kör elején kicsit elrontottam, de hát ebből tanul az ember, megyek előre. A 25 kilométer még ennél is jobb lehet" – mondta Sömenek Onon Kata.