Újabb úszónk végzett a tízben nyíltvízi úszásban

Aurelie Muller megvédte világbajnoki címét, Kazany után Balatonfüreden is nyerni tudott a nyíltvízi úszás 10 kilométeres számában. Olasz Anna taktikusan versenyezve a nyolcadik helyen végzett.

A nyíltvízi úszás második számát, a női 10 kilométeres távot rendezték vasárnap Balatonfüreden, a vizes világbajnokságon.

A szakágban ez a legnagyobb presztízsű szám, mert az olimpián is szerepel.

Fotó: Huszti István / Index Olasz Anna

A nők jobb körülmények között úszhattak, mint szombaton a férfiak. Kisebb lett a szél, és elég meleg levegő, a 22 fokos víz pedig ilyen hosszú távon ideálisnak mondható.

A mezőnyben ott volt az olimpiai bajnok, a holland Sharon Van Rouwendaal és a világbajnoki címvédő francia Aurélie Muller, akik most is megpróbálták irányítani a versenyt.

Muller már az első körben az élre állt, és nem is adta át sokáig a vezető helyet. A második körben emelt is a tempón, szét is húzódott a mezőny. Van Rouwendaal is úgy érezte, hogy nem ragadhat az élboly közepén, ezért beállt a francia mögé. A magyarok, ha nem is az élbolyban, de elég elöl haladtak.

A harmadik körben két olasz, az olimpiai ezüstérmes Rachele Bruni, és a szezonban nagyon kiegyensúlyozottan teljesítő Anna Bridi is felúszott Mullerhez. Olasz Anna még az első tízben haladt hat kilométernél, az időmérés szerint negyedik is volt. Sömenek Onon Kata viszont már leszakadt.

A harmadik kör végén Bridi vezetett Mullerrel a nyomában, néhány másodperc előnyt szereztek is, de még mindig elég nagy volt az élboly, 19 úszó haladt még együtt. Olasz Anna is tartotta a tempót, a nyolcadik helyen fordult az utolsó körre.

A verseny ekkortól vált igazán intenzívvé, a tempó fokozódott, amit meglepetésre Van Rouwendaal nem bírt el, egyre hátrébb csúszott. Müller viszont tartotta az első helyet, de a két olasz, és a brazil Ana Marcela Cunha is veszélyesen közel volt hozzá. Olasz Anna tartotta az iramot, továbbra is ott volt a legjobb tízben.

Muller hiába vezetett szinte végig, a végére is erős maradt, a célegyenesben négy-öt métert vert a többiekre, a második hely is tiszta volt, a csak legvégén előbújó ecuadori Samantha Arevalo szerezte meg. A harmadik helyért hárman verekedtek.

Olasz Anna is az élbollyal érkezett, a nyolcadik helyet szerezte meg, ezzel három pozíciót javított az előző vb-hez képest. A másik magyar induló, Sömenek Onon Katalin a 27. helyen fejezte be a 10 km-t.